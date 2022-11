Ana, víctima de violación: "El Gobierno más feminista es el que más daño está haciendo a las víctimas"

Solo en Almería la Audiencia Provincial revisará 70 condenas de oficio por la ley del solo sí es sí. Dice Alberto Núñez Feijóo que lo único que está consiguiendo esta ley es poner delincuentes en la calle. Lo cierto es que no todas las peticiones de rebaja de condena se están aceptando, pero sí que hay ya casi 40 rebajas de condena a violadores en España. Los últimos, en Galicia y en Cantabria.

En Cantabria, encima, se ha producido un récord de reducción de condena. Se trata de dos hombres que tenían una doble condena, por agresor sexual y por cooperador necesario para que el otro violara a una mujer. En total estaban condenados a 18 años y ahora se quedan con 11. Es decir, cada uno pasará siete años menos en prisión gracias a la ley del solo sí es sí.

Mientras, el Gobierno está muy pendiente de lo que diga el Tribunal Supremo, a ver si unifica doctrina. Este martes el Alto tribunal estudiará los recursos contra la sentencia del Tribunal de Castilla y León en el caso Arandina. Recordemos que los tres futbolistas fueron condenados a 38 años y, cuatro meses después, su pena quedó reducida a cuatro, tres años y una absolución.

Todo esto a la vez que vamos conociendo los estremecedores relatos de víctimas que ahora temen que sus agresores salgan a la calle. Es el caso de Ana Cuartas. Su padre abusó de ella desde los 3 a los 17 años.

"Siento enfado y rabia, el sistema me falló en su día y me ha vuelto a fallar hoy, es una revictimización", cuenta en 'El Cascabel' de TRECE. "Mi propio padre abusó de mi de los 4 a los 18 años de edad, al principio no lo entiendes, él era una persona muy agresiva", explica en la entrevista con Antonio Jiménez. "Con 15 años tuve una discusión familiar y una amiga me convenció para que denunciara, pero nadie me creía, ni la policía ni mi propia familia. Cuando por fin me creyeron fue cuando conseguí una prueba, un vídeo de 13 minutos, además de informes médicos y de salud mental".

¿Cómo encara Ana la posible salida de prisión de su padre tras la ley del solo sí es sí? "A mi padre le condenaron a 8 años de prisión, la pena mínima y no tengo ninguna orden de alejamiento si sale de prisión", además de asegurar que entiende que su padre "va a salir de prisión porque lo ha solicitado con la ley del solo sí es sí, pero no me parece justo que en este país salga tan barato violar".

Ana Cuartas analiza también las consecuencias psicológicas que le produjeron los abusos de su padre. "Mi último intento de suicidio fue en pleno proceso de juicio, es una forma de reírse de las victimas. Mi padre no ha obtenido ni un solo permiso, hay que preguntarse por qué ocurre esto. Es una burla a mi persona. En ocho años no se paga mi calvario de tanto años. Lo que me provoca es que me disocio. Si prospera el recurso, queda en libertad. Yo no le tengo miedo, pero temo más por mi madre, que es invidente, y por mis hijos".

En cuanto a las consecuencias políticas de la ley, Ana opina lo siguiente. "El Gobierno en teoría más feminista es el que más daño está haciendo a las víctimas. A otros partidos tampoco les interesa que dejen de salir violadores de la cárcel, porque les interesa por votos. Irene Montero lo ha hecho muy mal, pero quiero que todos se pongan de acuerdo. En vez del proreo, se debería hablar del províctima, que el Código Penal pensara en nosotros. Yo soy feminista, quiero la igualdad entre hombres y mujeres, pero esto es una barbaridad".