Almeida anuncia la creación de un programa de apoyo para las asociaciones a favor de la maternidad

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retirado las ayudas a la Fundación Madrina, que apoya a mujeres embarazadas sin recursos. El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (PP y Cs), con Almeida al frente, ha firmado este lunes un pacto para la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales de 2022 con el Grupo Mixto, formado por cuatro ediles próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena y que se escindieron de Más Madrid meses atrás.

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha pedido que Isabel Díaz Ayuso, "ampare a la Fundación Madrina" porque "lo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no tiene nombre". El alcalde de Madrid ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar por qué se ha retirado la subvención a la Fundación Madrina y cuál es su postura ante este tema: “Para que quede claro, Más Madrid trajo a un pleno del Ayuntamiento una propuesta que buscaba la reprobación de las actitudes de las asociaciones que se manifestaban a las puertas de las clínicas abortistas y el PP votó contra esa proposición, voto que coincidió con el de Vox. En segundo lugar, si Vox quería mantener la subvención a la Fundación Madrina podría haberse sentado a negociar los presupuestos. Vox pretende decirnos lo que tendría que haber pasado con los presupuestos cuando se ha negado a sentarse desde hace dos meses. Y, en tercer lugar, la opción que ha escogido este Gobierno es, en lugar de coger una subvención a una única asociación, hacer un programa que sea accesible a las asociaciones que trabajan en beneficio de la protección a la maternidad. El mismo dinero que iba destinado a la Fundación Madrina va a ser un programa del Ayuntamiento abierto a todas las asociaciones que trabajan en la protección a la maternidad. Se está retorciendo el argumento por parte de Vox”.

Además, Almeida explica por qué era importante aprobar estos presupuestos: “Tenemos un convenio con Cáritas que da alimentos y que no hubiéramos podido renovar si no hubiera habido presupuestos. Sobre esto Vox calla. Si no hubiera presupuesto se caían las ayudas sociales en la Comunidad de Madrid. No se va a subir un solo impuesto en la Comunidad de Madrid y esto también es importante. Sin presupuestos no hay fondos europeos. Es cierto que en la negociación hay concesiones, pero si uno pone en la balanza estas cosas creo que los madrileños merecían tener estos presupuestos aprobados”.

La Fundación Madrina lleva desde hace 21 años centrando su trabajo en la infancia, la mujer y su maternidad, preservándoles frente a situaciones de violencia, abuso o dificultad psico-social, familiar o laboral. Madrina, por ejemplo, repartió cerca de 400.000 menús a familias vulnerables durante la pandemia. Además, durante esta misma época, aumentó de un 60 a un 90 por ciento los casos atendidos de infancia y maternidad vulnerable de Madrid, derivados por Servicios Sociales.

Situación de la pandemia y la nueva variante Ómicron

José Luis Martínez-Almeida ha atendido la llamada de ‘El Cascabel’ de TRECE desde su vivienda en la que se encuentra confinado por ser positivo en Covid: “Todavía sigo bajo los efectos del Covid y sigo en el confinamiento. El virus no me da tregua y seguiré aquí hasta que toque. Lo pasé mal al principio, ahora me encuentro mejor y no tengo síntomas. No he tenido tiempo para aburrirme”.

¿Tendrá consecuencias el aumento de la incidencia en eventos como la Cabalgata de Reyes?: “Ahora estamos en cifras de contagio que no se habían producido todavía, pero, desde el punto de vista de hospitalización, es menos grave por lo que el mensaje es que hay que compatibilizarlo con la normalidad de una ciudad. Se van a celebrar las campanadas en la Puerta del Sol, con un aforo de 7.000 personas, y en este mismo escenario estamos trabajando con la Cabalgata. Hemos hecho gran parte del camino y esto nos ayuda a mantener eventos tan importantes”.