Albert Rivera, en 'El Cascabel': "Bruselas puede convertirse en el freno de los atropellos de este Gobierno"

El expresidente de Ciudadanos y abogado, Albert Rivera, ha comentado la actualidad política de España en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE. Sobre Pedro Sánchez, Rivera ha asegurado que "me encantaría retractarme de lo que dije sobre él, pero es que teníamos razón. Nunca me imaginé que convertirían a Otegi en hombre de estado. Lamentablemente ha hecho todo lo que pensaba que iba a hacer. Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso. No podría dormir tranquilo si mis votantes me miraran y me dijeran que cómo podía estar legitimando eso. Sufro las decisiones como cualquier otro español. Quizá no supe explicar lo suficiente que esto era lo que nos venía".

El exlíder del partido naranja ha revelado que "nunca me fié de Pedro Sánchez ni me inspiró confianza. He tratado con Rajoy, ministros del PSOE y del PP, pero nunca me he encontrado a una persona con ese sentido de la tenencia del poder. No tenerlo para cambiar cosas, sino tener el poder. ¿Qué sería capaz de hacer Sánchez? Todo, con el objetivo de ostentar el poder. Me parece dramático más allá de la ideología. Es un Gobierno capaz de cualquier cosa con un presidente capaz de cualquier cosa. No es problema que sea PSOE, ha habido muchos gobiernos. El propio Zapatero supo que Bildu no era aliado directo. Felipe González ni se le hubiera ocurrido, meter a Podemos en el Gobierno tampoco. Sánchez no tiene límites y me da miedo. Me preocupa mucho el hastío y la tolerancia de la sociedad española. Esto empieza a ser un problema".

Rivera: "Nunca me fié de Pedro Sánchez ni me inspiró confianza"

Albert Rivera ha señalado que el covid ha permitido al Gobierno "aprovecharse por el poder a nivel gubernalmente para tomar medidas aprovechando la excusa". Además, ha indicado que le dio "alegría ver que la gente salía a la calle frente a la Ley de Educación. Los ciudadanos tenemos que ser valientes, debemos cuidar la democracia. Me preocupa que en Españe cale la lógica del clientelismo, no digo que se vaya a parecer Venezuela, pero ojo con no parecernos a Italia o Argentina. Me preocupa que el estado se meta en mi vida y tome decisiones cuando me considero un ciudadano libre".

"Cuanta más gente dependa del Estado, menos libertad, y cuanta más gente dependa del BOE, más sumisión al poder", ha destacado Rivera. "Como liberal me revelo frente a un poder que me impone mi forma de pensar. España debería reflexionar. Europa se ha convertido en un freno a lo que pueda hacer este Gobierno. Bruselas se puede convertir en el freno de los atropellos y arbitrariedades de este Gobierno".

"He llegado a la conclusión de que más vale morir defendiendo tus ideas que morir callando las ideas que crees"

El exdirigente político ha querido añadir dos preguntas sobre la situación política del país: "¿Qué contrapoderes nos quedan si Iglesias mañana decide crear el comité de la verdad y cerrar este medio? ¿Si Sánchez decide nombrar a la mayoría del poder judicial con una mayoría gubernamental?".

Albert Rivera, tras sus más de diez años de experiencia en política, ha confesado en TRECE haber "sido uno de los grandes sufridores de la ley electoral de España. Sé cómo te perjudica. Iván Redondo y Sánchez saben que con un Vox fuerte, el PP no puede crecer lo suficiente, que mientras mantengan un cierto pulso entre PP y Cs no va haber acuerdo… Eso es lo que pretenden. Como ciudadano español, más allá de los pactos, necesitamos ilusión y convicción para ir a votar. Nos tiene que gustar el Gobierno y la oposición, un proyecto valiente que defienda nuestros intereses".

En este sentido, Rivera ha afirmado rotundamente que "he llegado a la conclusión de que más vale morir defendiendo tus ideas que morir callando las ideas que crees. Hay que ser valiente en general y se lo pido a la oposición, que generen ilusión con un proyecto de cambio. Si no, nos quejaremos como los argentinos e italianos tantos años y tendremos Gobiernos que diremos que no nos merecemos, pero merecemos. Pondré mi granito de arena desde la sociedad civil para que tomemos conciencia de que debemos ejercer como ciudadanos para no perder nuestras libertades".

Albert Rivera, sobre su vida tras la política: "Me van bien las cosas y soy muy feliz"

"Puedo decir con cautela y mucha prudencia que me van bien las cosas y soy muy feliz", afirma Rivera. "Estoy muy contento en mi despacho de abogados, en mi vida personal he vuelto a ser padre, estoy encantado. El gusanillo de la vida pública española lo tendré siempre, pero me preocupa más España que los partidos o las siglas. Intento alejarme de la visión partidista porque no lo necesito. Me preocupa y me duele España, me gustaría que le fuera bien, pero con una visión distinta de ciudadano, empresario o autónomo".

Sobre la complicada situación que atraviesa a nivel político el país, Albert Rivera explica que "hay un mecanismo muy humano, ojos que no ven corazón que no siente. Hago un poco eso. Tengo la ventaja o desventaja de conocer cómo funciona la política y eso te aleja del ruido. Como autónomo, empresario o abogado ganas una visión mucho más alejada de la vida pública y tienes otros intereses. Ahora soy más consejero de quienes tienen que salir adelante que de político legislando".

Sobre su etapa al frente de Ciudadanos, Rivera ha confesado que "para mí era un orgullo entrar en el Congreso, sentía que era historia del país ese hemiciclo que representa a los españoles. Por ese respeto me fui, no quería estar allí por un sueldo. Los que hemos sido legisladores, al tocar los botones cambiamos la vida de la gente. Un ejecutivo tiene mucha capacidad de mejorar o empeorar la vida de la gente. Ahora, este país va a tener que acostumbrarse a funcionar a pesar del gobierno. Que el sector privado tire del carro".

Pero el ahora abogado critica que "la política se ha ido degradando. Yo he participado en este show, un circo de varias pistas en el que política, redes sociales y periodismo era todo un espectáculo. La política necesita sosiego, soluciones complejas, acuerdo, matices y no trazo grueso. Antes se hacían muchísimas cosas con discreción para conseguir acuerdos".

"Uno tiene que aprender a ser muy humilde en la vida y no echarse de menos a uno mismo", ha afirmado Rivera. "No se trata de mirar al pasado y contar batallitas, yo estoy mirando al futuro y pensando qué voy a hacer ahora. No voy a volver a la política, viví una etapa bonita, intensa, casi tocamos el cielo, y me fui con el batacazo de la repetición electoral. La vida son etapas y debes saber cerrarlas. Ves a gente que se arrastra, pero hay que aprender a irse. Me interesa España, siempre estaré activo en la sociedad civil, es el lugar donde quiero vivir y han nacido mis hijas. No me arrepiento de esos 13 años".

"No voy a volver a la política, viví una etapa bonita, intensa, casi tocamos el cielo, y me fui con el batacazo de la repetición electoral"

Sobre el proceso de escritura de su libro, Rivera ha revelado que "cuando uno se ve dimitiendo y ve aquel discurso, entiendo lo que me dijeron de que había emocionado. Me costó escribirlo. La política ha estado una década en mi vida, me quedaría con las personas que me he encontrado. Echo de menos ver esas caras los lunes por la mañana, es una forma de vida".

Sin embargo, Rivera señala el lado positivo de su nueva vida: "Ahora tengo la ventaja de que puedo levantarme y ver la cara a mi hija y acompañarle mientras le das la papilla. Eso vale para todo el día. No hay mal que por bien no venga, la vida me puso un batacazo electoral en frente, y había dos opciones o hacer un Pedro Sánchez y decir que no pasaba nada, o marcharme, que fue lo que escogí".