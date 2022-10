¿Accidente o tragedia evitable?: las víctimas del Alvia reclaman la verdad de un suceso que “cuesta recordar"

80 fallecidos y 145 heridos. ¿Accidente o tragedia evitable? La tragedia ocurrió el 24 de julio de 2013 y, 9 años después, comienza el juicio por el accidente del Alvia de Compostela. La vista oral arrancará tras una instrucción con cambios de jueces y dos acusados: el maquinista que conducía el tren y el exdirector de seguridad de Adif.

“Yo estaba en la estación de Santiago esperando a que llegara mi hermano, mi cuñada y mis sobrinas de 9 y 11 años. Por suerte los cuatro están vivos, aunque con secuelas. Minutos después conseguí bajar a las vías, era una escena dantesca, cuesta mucho recordar”.Arturo Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 01455, fue testigo del suceso y ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para denunciar las irregularidades en la investigación del siniestro: “La plataforma se creó con un objetivo: verdad, justicia y reparación. Las dos primeras no son negociables. Lo llamamos tragedia evitable más que un accidente. Queremos saber la verdad y lo que se necesita es investigar. Este juicio va a arrancar cojo porque todavía no hay una investigación técnica independiente".

Todavía hay muchas dudas, nueve años después. ¿Fue una negligencia del maquinista? ¿Cuál fue la verdadera causa del descarrilamiento?: “La llamada telefónica que recibe el maquinista es una llamada corporativa y el conductor tiene obligación de cogerlo. El tramo Orense-Santiago es una recta y solo hay una curva. Un tren de alta velocidad tiene un sistema de seguridad en el cual se sabe la velocidad que lleva el tren y si baja la velocidad el tren se para. Lo que pasó es que desconectaron el sistema de seguridad. En ninguna cabeza cabe que un tren que va a más de 200 kilómetros por hora, vaya el maquinista pendiente de las señales laterales. El maquinista no es el culpable, alguien desconectó este sistema de seguridad y no se analizaron los riesgos de desconectarlo, por eso el alto cargo de Adif está imputado”.

“Después de 9 años, cuando la justicia es lenta, no es justicia. Se dijo que esta curva era peligrosa. Ha habido negligencias muy graves y tendrá que responder por sus responsabilidades. Con 80 muertos esto no puede volver a ocurrir y se tiene que investigar y que cada uno pague su culpa. Esta tragedia estaba avisada. Estos nueve años de tardanza no ha sido casual, se han puesto trabas”, sentencia Arturo. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.