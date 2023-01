El abogado de la víctima de Igualada se desespera: "¿Por qué la gente no se levanta, no sale a la calle?"

Una ley que, según la delegada de Violencia de Género, Victoria Rossell, le gusta tanto al Parlamento Europeo que quieren que la Unión Europea imite la medida. Una medida que en los últimos días ha confirmado otras 16 rebajas de penas a violadores en Baleares, otra en Valladolid, otra del Tribunal Supremo que beneficia a un pederasta de Cádiz y así hasta los ya cerca de 200 violadores y pederastas que han logrado que se reduzca su condena de prisión tras la entrada en vigor de la Ley del 'Solo sí es sí'. A esto hay que añadir una veintena de excarcelaciones y centenares de penas que ahora mismo están en revisión.



Uno de los últimos tribunales que ha aplicado la ley de Irene Montero es la Audiencia de Zamora. Rebaja de 6 a 4 años, la condena a un hombre por violar a su esposa. Una revisión que ha supuesto la excarcelación inmediata del violador. Precisamente este hecho tiene aterrorizada y escondida a su víctima. El hombre la ha amenazado en muchas ocasiones con matarla en cuanto saliera de prisión. Y ahora, gracias a la ley de Igualdad, su violador está en la calle.



Otro caso: la terrible violación de Igualada que dejó gravemente malherida a la víctima. Ahora sabemos que el violador será juzgado conforme a la Ley del 'Solo sí es sí'. Podrán pedirle entre 7 y 15 años de prisión y no 12 y 15, respectivamente, como marcaba el antiguo código penal. El abogado de la víctima, Jorge Albertini, ha intervenido hoy en el programa visiblemente enfadado, "antes el arco punitivo era de 12 años a 15 años, ahora nos movemos entre 7 y 15; esta ley deleznable, absurda, creada por incompetentes, que además el propio CGPJ lo advirtió: no puede aprobar la ley, e hicieron caso omiso". "¿Hasta cuando vamos a estar sometidos a estas personas deleznables que no están capacitadas?", se pregunta el propio Albertini que insiste en que él está viviendo muy de cerca todo lo sucedido con la controvertida medida aprobado por el Congreso, "¿Qué haces con un tipo que siente satisfacción en agredir sexualmente a menores? Solo queda vigilarlas e ingresadas en prisión de por vida, por no decir otro tipo de penas que no caben en Europa; ¿Por qué socialmente somos tan pasivos, por qué la gente no se levanta, por qué no veo a la gente en la calle?".

