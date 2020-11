Antonio Jiménez, sobre el IVA de las mascarillas: "El Gobierno nos ha tomado por estúpidos"

Con ser grave que el Gobierno nos mienta, no es más que nos tome por estúpidos o por idiotas. Es lo que ha hecho la ministra de Hacienda. Montero ha faltado a la verdad y nos ha mentido. Ha dicho que España no podía bajar el IVA porque Bruselas lo impedía. Nosotros le hemos dicho en nuestro programa que no diga lo que no es cierto. En el momento en el que surgió la pandemia Europa urgió a todos los Gobiernos a que bajaran el IVA sin ninguna represalia. Y lo dijo en abril. Nos han tomado por estúpidos.