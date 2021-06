Antonio Jiménez: "Sánchez no puede concederle a Junqueras ese referéndum pactado. Estamos dónde siempre"

Para los que celebran ese supuesto pasito al lado de Junqueras con el fin de echarle una mano a Sánchez y abrirle un oxígeno de un balón que necesita... porque esto de los indultos es una impopularidad total. ¿Qué dice Junqueras? Dice que los catalanes no entendieron eso de la vía unilateral y que ahora hay que hacer un referéndum pactado pero eso es lo que vienen reclamando permanentemente. Eso no cabe en la Constitución y Sánchez no puede concederle a Junqueras ese referéndum pactado. Estamos dónde siempre.