Antonio Jiménez: "Las cuentas que han presentado Sánchez e Iglesias son propaganda"

El presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, ha analizado los Presupuestos Generales del Estado. En economía suele decirse que lo que no son cuentas son cuentos. Y esto es lo que representa los PGE. Un cuento. No son creíbles porque no se corresponden los ingresos con los muchos gastos que ya ha preparado. Y no lo digo yo, que no tengo ni idea. Pero yo me baso en lo que me dicen los economistas, los empresarios que han analizado las cuentas puntualmente.