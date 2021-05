Antonio Jiménez: "Cada vez que nos acerquemos a las urnas, valoremos qué modelos son los que realmente sirven"

Está claro que si ustedes quieren pagar menos impuestos van a tener que vivir en Madrid. Lo que se ventiló en las urnas el pasado 4M tiene que ver con ese modelo liberal que ha defendido Ayuso. Menos impuestos y más libertad para que usted pueda gozar de su independencia. Cuando se hable de más libertad lo que queremos es menos intervencionismo, como hace Sánchez. Que no nos intervengan el CIS, que no intervengan la televisión pública hasta manipular. Que no intervengan el BOE, etc...