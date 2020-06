Jiménez: "El mismo presidente que se arroga haber salvado 450.000 vidas todavía no sabe cuántos han muerto"

Vídeo

No me digan que no tiene guasa la cosa. Resulta que el señor Sánchez (lo ha repetido hoy de nuevo en el Congreso de los Diputados, ayer lo hizo en el Senado) se arroga haber salvado la vida de 450.000 españoles. Ni uno más ni uno menos, gracias al confinamiento y al estado de alarma. 450.000 españoles, los ha debido tasar y medir con minuciosidad de entomólogo. Y tiene guasa la cosa porque, claro, el mismo presidente del Gobierno que se arroga, nada más y nada menos, habernos salvado la vida a 450.000 ciudadanos... no sabe cuántos han dejado la vida por culpa del virus. No sabe cuántas personas han muerto por culpa de esta pandemia.

Estamos anclados en la cifra de 27.136 personas fallecidas. Cuando, todo el mundo lo sabe (incluido fuera de nuestras fronteras), estamos acercándonos mucho más a los 50.000 (entre 40 y 50.000) que esos 27.000. Estamos anclados desde hace 16 días en esa misma cifra. Esta es la gran incógnita que ahora mismo rodea a la estadística respecto al alcance de la pandemia en España. El Gobierno se niega a actualizar la cifra de fallecidos. En la última semana, habrían muerto otras 30 personas. Pero el Gobierno no las contabiliza. No sabemos por qué. Sigue habiendo contagiados, desgraciadamente. Y esperemos que todo ello no repunte de una forma, en fin, inquietante, porque eso sería bastante lamentable y, desde luego, nos llevaría a otra situación, evidentemente, de excepcionalidad.

Lo que ha pasado en Pekín, por ejemplo, debe ser tenido en cuenta para que nosotros, aquí, no nos confiemos, no nos relajemos. Y esta sí que es una responsabilidad ya de todos nosotros, no del Gobierno, para que no haya más contagios y no tengamos que lamentar después una nueva situación de excepcionalidad. Pero, en cualquier caso, insisto: el mismo presidente del Gobierno que ha apuntado (basándose en no sé qué informe, que probablemente tenga la misma credibilidad que un beodo al frente de un volante, conduciendo un coche. Será como aquel de los tests) que ha salvado la vida de 450.000 personas todavía no sabe cuántos han muerto. O no nos quiere dar la cifra de los que han fallecido en España por culpa de la crisis.

Por cierto, el Gobierno insiste en ponerse medallas sobre su gestión. Que lea el The Economist. Hoy, este periódico, basándose en datos que ha ido sacando de organismos como la OCDE, sitúa a España, junto a Italia, el Reino Unido y Bélgica, como uno de los países del mundo que peor ha gestionado la crisis sanitaria. Fíjense ustedes. Frente, por ejemplo, a Alemania o Nueva Zelanda, si se me apura. Qué diferencia, ¿verdad? Y qué contraste.