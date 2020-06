Jiménez: "La Fiscalía no es nada independiente y compromete la división de poderes en España"

Vídeo

Miren ustedes por dónde. Dos fiscalías de otros dos países de nuestro entorno, Francia e Italia, están abriendo investigaciones sobre el comportamiento, la gestión de sus respectivos Gobiernos en relación con la pandemia que están sufriendo también, como España. Me refiero, por ejemplo, a la Fiscalía de París. Ayer decidió abrir una investigación sobre la gestión pública de la crisis del coronavirus en Francia. Eso obliga, lógicamente, a investigar a las autoridades, al Gobierno de Francia. A ver cómo ha sido esa gestión en función de las medidas que se han tomado y de las consecuencias que han tenido.

Pasa lo mismo en Italia. La Fiscalía de Bérgamo también quiere interrogar al primer ministro Conte sobre la gestión de la pandemia. Va a ser investigado o deberá, en todo caso, explicar al fiscal por qué no se declaró una zona roja en la provincia más castigada de Italia, que sufrió la pandemia de una forma mucho más dramática y contundente. Vienen a cuento estas dos noticias porque se ponen en contraste con lo que pasa aquí, en España.

Me da la impresión de que Francia e Italia tienen muy claro lo de la división de poderes y la independencia del poder judicial respecto al político. A tenor de cómo se comporta la Fiscalía. Aquí, la sospecha es total y absoluta sobre el comportamiento de la Fiscalía. Hasta el extremo de que en las últimas medidas que ha tomado en relación con el asunto del referéndum ilegal del 1 de octubre y el mayor Trapero, parece que ha ido a favor de obra, de lo que le interesa al Gobierno y a sus socios. En este caso, ERC.

Y ya no digo sobre la posición de la Fiscalía respecto a la investigación que sigue la juez de Madrid, Rodríguez-Medel, en relación con la autorización de la manifestación del 8 de marzo respecto al delegado del Gobierno. Al que hoy ha tomado declaración sobre si debió o no autorizar esa manifestación, teniendo en cuenta que supuso una auténtica bomba vírica. Porque hubo gente que estaba ya contagiada y pudo expandir el virus de una forma mucho más contundente.

¿Qué ocurre? Mientras en Francia e Italia la Fiscalía parece que sí actúa de forma independiente, en España esa independencia no se ve por ningún lado. Y llega a cuestionar el papel de la señora Delgado y de los fiscales que dependen de ella a la hora de comprometer al poder político. Aquí, cada vez que se habla de intentar investigar la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades públicas (especialmente del Gobierno), inmediatamente te ponen en cuarentena (y nunca mejor dicho) y te señalan con el dedo. Como un sospechoso ultraderechista que lo que quiere es derribar al Gobierno aprovechando una pandemia.

Es lo que ha dicho el señor Sánchez hoy al PP. 'Ustedes han querido aprovechar esta epidemia para derribar al Gobierno'. No sé cómo, ni de qué manera, ni de qué forma. En un país democrático, al Gobierno sólo se le derriba por las urnas y en las urnas. El señor Sánchez se podría haber ahorrado ese brindis al sol y esa expresión o acusación totalmente gratuita. Pero lo que no se va a ahorrar, o no debería ahorrarse, es reflexionar sobre el papel de la Fiscalía. Que no es nada independiente, a tenor de cómo se está comportando, y que compromete, efectivamente, la división de poderes en España.