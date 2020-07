Jiménez: "Ese intento de discriminar a la escuela concertada es un atentado a la libertad educativa"

Vídeo

El intento del Partido Socialista y de Podemos por que la enseñanza concertada no reciba un solo euro de ayuda para afrontar el próximo curso en función de las nuevas condiciones que va a exigir el coronavirus demuestra, una vez más, lo mal que se lleva la izquierda con la educación. Con la libertad educativa, en este caso: lo mal que la izquierda admite la libertad de educación, lo mal que la izquierda gestiona este asunto. Porque sólo quiere y pretende gestionarlo desde un punto de vista meramente ideológico.

Se está intentando que los colegios concertados no reciban ni un sólo euro de los 2.000 millones que quiere aprobar el Gobierno a través de la Comisión de Reconstrucción (aprobados por el Partido Socialista y Podemos solamente). Quieren evitar que parte de ese dinero llegue a los centros concertados. Entonces, esto es un claro desprecio para esos alumnos, pero sobre todo también para un modelo educativo que está garantizado en la Constitución desde el punto de vista de la libertad educativa y que han elegido libremente los padres de esos alumnos. Que desean que sus hijos estudien en esas condiciones y con ese sistema.

Es un atentado a la libertad educativa, claramente. Porque si hay que apostar por una educación en general y que tenga garantías desde el punto de vista sanitario el próximo curso, no puede discriminarse nada más y nada menos que a más de un millón y medio de alumnos que estudian en la escuela concertada. No puede discriminarse a más de 130.000 profesores, que son los que participan y están trabajando en la escuela concertada. No se puede discriminar a esos centros, que están compensando, con su esfuerzo (ya sean las instituciones religiosas, ya sean los padres), todo lo que el Estado se ahorra en el modelo educativo de la concertada. Que son más de 3.500 millones de euros. Que recibe más la pública que la concertada precisamente, porque ese esfuerzo inversor lo están haciendo las propias instituciones religiosas y los padres que han deseado que sus hijos estudien libremente y efectivamente en aquel modelo que ellos creen que es más conveniente. Desde el punto de vista educativo, ético, moral...

Bueno, pues si al final se materializara ese intento de discriminar a la escuela concertada, estaríamos hablando de un nuevo atentado contra la libertad educativa por parte del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Con ello, ¿qué quieren hacer? Pues acogotar económicamente a una enseñanza a la que, desde luego, están atacando permanentemente. No pueden suprimirla, pero sí la van a tocar e intentar estrangular económicamente. Y este sería un indicio claro de que por ahí van los tiros. Por eso, hay que seguir dando la batalla y, desde luego, no aceptar de ninguna manera que se produzca una discriminación tan aberrante como esta. Además, estamos hablando de algo que tiene que ver con la libertad con mayúsculas, la libertad educativa, y un derecho que la Constitución nos garantiza.