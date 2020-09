Jiménez: "Con la Operación Kitchen, el PSOE y Podemos pretenden desgastar al Partido Popular"

Vídeo

Como se dice en estos casos, el Gobierno solo acierta cuando rectifica. Es lo que ha pasado con superávit o el remanente de los Ayuntamientos. Esa victoria histórica, tal y como la definió el alcalde de Zaragoza. Al final se impusieron las tesis de aquellos ayuntamientos que consideraron que lo que quería hacer el Gobierno era una cacicada e incluso chantajeándolos en función de la circunstancia.

Ahora han rectificado y los ayuntamientos van a poder utilizar los remanentes en beneficio de sus paisanos. Esto pone de manifiesto como lo importante siempre se impone a lo secundario y a lo accesorio, con esto me refiero también a asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos. Ahora, a los ciudadanos les preocupa solucionar la crisis sanitaria y la económica derivada de la misma.

En el Congreso asistimos a festivales. Festivales y a brindis al sol con esto de la Operación Kitchen contra el PP, creando esa comisión de investigación impulsada por el PSOE y Podemos, porque saben que de esa manera intentarán utilizando sus terminales desgastar al partido de Casado.

Antonio Jiménez valora la 'Operación Kitchen' y su uso con fines políticos

Esto está judicializado y las palabras últimas las tendrán los jueces. Va a afectar de manera muy directo a personas que ocuparon puestos de Gobierno como Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, pero esto no tiene nada que ver con la vertiente política que desde el Podemos y el PSOE se han apuntado en el Congreso.

¿Por qué no crean la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia? Porque esto sí tiene razón de ser y no es un tema judicializado. En este país todavía no sabemos el número de fallecidos por coronavirus.

Aquí no hay una nueva normalidad, hay una dura y dramática realidad y esto se deberá ventilar en el Congreso. Pero esa comisión ni el PSOE ni Podemos la va a aceptar.