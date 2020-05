Jiménez: "A Ayuso no se le perdona IFEMA y que Madrid se adelantara al Gobierno en la gravedad de la epidemia"

Vídeo

La izquierda mediática y política no perdona el éxito del IFEMA Isabel Díaz Ayuso. No se lo perdona, busca tres pies al gato, petróleo donde no hay ni agua siquiera. Siempre se le tiene que criticar. No es casual que las encuestas que se han hecho en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento sobre intención de voto sean muy favorables tanto a Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida. El PP superaría en estos momentos, de largo, al PSOE tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. Esto es gracias a la gestión de la crisis sanitaria que están haciendo ambos dirigentes políticos.

En el caso de Ayuso, lo último que se le critica es algo extraordinario, maravilloso: resulta que la Comunidad de Madrid está regalando mascarillas a los madrileños, en las farmacias. Le critican que las mascarillas son demasiado buenas para que se utilicen por parte de los viandantes para pasear y no se hayan entregado en los hospitales. Si eso así, deberían entender aquellos que la critican que gracias a que esas mascarillas son de una garantía extraordinaria es más difícil que la gente se contagie y luego acuda a los hospitales para colapsarlos.

Esa es la última que hemos conocido. Pero es que antes se le ha criticado porque cuando la pandemia estaba en su apogeo, colapsó Madrid y los comedores escolares y no encontraban los niños becados en ellos comida para el sustento de cada día, se puso de acuerdo con dos o tres empresas. Se ofrecieron voluntariamente para llevarles comida a esos niños. Pues se le ha criticado que esos menús eran de comida basura, barata, que engordaba... En fin, algún medio de los que más le criticaban se puso en contacto con una de estas empresas, Telepizza, y le estaba pidiendo hacer un contrato de 50.000 euritos para hacer un reportaje sobre el compromiso social de esta empresa. Esta empresa luego lo rechazó y no sé si es que eso obró en consecuencia. Como ustedes pueden imaginar.

Y luego también se le ha criticado porque vive en un apartamento de la cadena hotelera RoomMate. Esta puso las habitaciones de sus hoteles al servicio del personal sanitario de forma gratuita. E incluso de los enfermos del coronavirus que no tienen que estar en los hospitales. En el caso del apartamento, fue un acuerdo al que RoomMate llegó con la presidencia de la Comunidad de Madrid por si acaso necesitaban algunos apartamentos y estar más directamente ligados o, desde el punto de vista físico para gestionar la crisis, más en el centro de Madrid y no en otros sitios. Se llegó a un acuerdo para pagar 80 euros la noche, que es lo que está pagando Isabel Díaz Ayuso de su bolsillo, según explica la propia dirección de comunicación de RoomMate. Bueno, pues también se le ha intentado buscar por ahí alguna crisis o crítica.

Insisto: no se le perdona el éxito de IFEMA y no se perdona que la Comunidad de Madrid se adelantara al Gobierno en cuanto a la gravedad de la epidemia. Como hizo cerrando los centros de mayores y los colegios, que eso le costó también muchas críticas. Y luego el tiempo le dio la razón.