Antonio Jiménez: "Sánchez no puede concederle a Junqueras ese referéndum pactado. Estamos donde siempre"

Vídeo

Para los que celebran ese supuesto pasito al lado de Junqueras con el fin de echarle una mano a Sánchez y abrirle un oxígeno de un balón que necesita... porque esto de los indultos es una impopularidad total. ¿Qué dice Junqueras? Dice que los catalanes no entendieron eso de la vía unilateral y que ahora hay que hacer un referéndum pactado pero eso es lo que vienen reclamando permanentemente. Eso no cabe en la Constitución y Sánchez no puede concederle a Junqueras ese referéndum pactado. Estamos donde siempre.

Los independentistas republicanos son un poco más moderado y ahora ya lo aceptan. Todos los que han visto esto como un paso al lado, no nos movemos. La realidad es la que es y tú no puedes conceder un referéndum pactado ni que Cataluña se independice. Sánchez intenta justificar la medida de gracia por el paso dado por Junqueras.

El resto de socios dicen que lo que quieren es la amnistía y seguir desafiando al Estado. Así que, así estamos. Lo único que pasa es que el señor Sánchez les va a conceder el indulto y la mayoría de los españoles no están de acuerdo con esa medida de gracia, según GAD3.

A pesar de ello, Sánchez lo va a hacer y en las urnas le van a esperar los resultados. Ya lo verán.