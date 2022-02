Antonio Jiménez: "Si por algo se caracteriza este Gobierno es la propaganda"

Vídeo

Dejó dicho la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que este Gobierno hacía "cosas chulísimas" pero no sabía transmitirlas. Y uno se pregunta: señora Díaz, cualquiera lo diría. Si por algo se caracteriza este Gobierno es la propaganda. Es especialista en propagar cosas de las que dice y hace cuando realmente no tiene ni la mitad de trascendencia y el efecto que persigue a la hora de tomar esas decisiones.

Son expertos en propaganda hasta el extremo de que es el Gobierno que más se gasta en propaganda desde Zapatero. Ha incrementado desde que llegó Sánchez a la Moncloa el presupuesto en propaganda más de un 30% y suma y sigue.

No será porque no dedican dinero de los españoles para sus fines partidistas y eso es a lo que me refiero ahora. La utilización partidista de las instituciones, esa es otra que caracteriza a este gobierno social-comunista. Hoy lo hemos visto en el Congreso de los Diputados. En lo que llevamos de legislatura, el grupo parlamentario socialista no había interpelado al Gobierno en la sesión de Control. No había preguntado nada a los ministros por eso de no molestarles o porque no tenían interés.

Qué casualidad que hoy, en medio de la campaña electoral en Castilla y León, hasta cuatro diputados de esta comunidad han interpelado a otros tantos ministros en relación inversiones o supuestas inversiones que el Gobierno ha hecho en Castilla y León. Todo esto en el contexto de una campaña. Eso es utilizar el Congreso para dar mítines electorales, como ha hecho uno de los diputados interpelantes, que ha más que preguntar lo que ha hecho ha sido atacar al PP y al Gobierno de Mañueco. Ha dado el mitin en el Congreso, hasta el extremo de que una compañera por lo bajini le ha dicho que apurara, que se iba el tiempo.

Esto es un escándalo, esa utilización partidista que hacen hasta del Congreso en una campaña electoral para intentar que sus candidatos en Castilla y León se vean beneficiados. Ya me dirán ustedes si no son cuestiones como para avergonzarse y escandalizarse.