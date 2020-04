Antonio Jiménez: "Si la gestión del Gobierno con la economía es como la del Covid, podemos temernos lo peor"

Sánchez empieza a quedarse demasiado solo. Esa sesión de control al Gobierno que hemos visto hoy ha evidenciado que más allá del apoyo explícito de su socio de gobierno, que es Podemos, otros socios indirectos como Esquerra Republicana o el PNV empiezan a distanciarse. No les gusta la forma de actuar del Gobierno en esta crisis.

Esquerra ha amenazado con que no tiene claro si va a apoyar el siguiente estado de alarma con la abstención, o sea, que ha sugerido Rufián la posibilidad de que se opongan a prorrogar el estado de alarma la próxima semana. Votaría no. El PNV está en la misma tesitura porque Urkullu lo que quiere es que se negocie directamente con las comunidades autónomas de forma unilateral para hacer un desconfinamiento en función de las necesidades y situaciones que vive cada comunidad autónoma. Y también ha advertido el PNV de la posibilidad de que no apoye la prórroga del estado de alarma. De hecho, quiere que se levante el estado de alarma.

Y luego tenemos la oposición: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El PP, por su parte, ya lo ha dicho Pablo Casado. "Estamos hartos de que nos mientan", ha dicho en referencia al señor Sánchez. Le ha espetado y criticado, lógicamente, que tenga que enterarse por la prensa, por los medios de comunicación de los planes del Gobierno para el desconfinamiento. Ni siquiera había pedido alguna sugerencia a la oposición. Sánchez está actuando de una forma bastante unilateral en lo que le están criticando absolutamente todos los partidos. Y desde el PP, Pablo Casado, pues lo que sugiere a su vez es que el Gobierno quiere que la oposición asuma el tragala de Sánchez y que diga todo amén, sí, señor, sin diálogo previo.

Y no ha habido ningún contacto y es lo que le está reprochando precisamente Casado. CIudadanos también le ha reprochado en el mismo sentido a Sánchez la falta de diálogo, de comunicación. O sea, usted quiere que le apoye, pero, sin embargo, no me cuenta absolutamente nada. O sea, quehay un abismo desde el punto de vista de la comunicación entre el Gobierno y la oposición.

¿A qué me refiero con esto? Pues que tanto el PP como Ciudadanos ya han advertido hoy a Sánchez que está por ver qué van a hacer la próxima semana cuando les pida el apoyo para prorrogar el estado de alarma y han barajado la posibilidad de que se abstengan uno y otro. Significaría que Sánchez sacaría ese estado de alma por los pelos o no, quién sabe porque PP ya amenaza con la abstención, también Ciudadanos y Vox está en la negativa de siempre, o sea, Vox no está a favor de que el estado de alarma se prorrogue.

Claro, todo eso viene a cuento, digamos, de esa decisión o estrategia unilateral que está haciendo Sánchez a lo largo de esta de esta gestión por la que está recibiendo muchas críticas. Te puedes equivocar porque eso es humano, pero falta un poquito de finesa por parte del gobierno y también de inteligencia porque puede hacer corresponsables a los demás si realmente dialoga con ellos en función de los pasos que vaya a dar, pero todo lo está cociendo la Moncloa y está demostrándose que no son los mejores gestores para una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo.

Las críticas desde todos los sectores económicos son abrumadoras. No hay más que oír hablar a los representantes de los bares y restaurantes, a los representantes de los hoteles, a los representantes de la cultura, actores, no saben qué va a pasar. Las familias no sabemos si vamos a poder desplazarnos o no ni cuándo.

¿Para qué narices dice que puede abrir un hotel en la segunda mitad de mayo si los ciudadanos no pueden viajar y, por tanto, no pueden ocupar esas camas, no pueden ocupar esas plazas? ¿Van a reservar una habitación en una ciudad a la que no van a poder viajar o a una playa donde no van a poder tomar el sol? En fin, todo esto es bastante complicado y bastante y el Gobierno no se aclara, señores. Y lo peor, además de la crisis sanitaria que ya va por encima de los 24.000 fallecidos, nuestro apoyo como siempre y pesar para las familias afectadas, lo peor va a venir después con la situación económica. Y si la gestión de la situación económica, Sánchez, por cierto, no quiere responder si va a pedir o no el rescate a Europa, y lo vamos a necesitar, si esa gestión es como la que está llevando a cabo respecto a la crisis sanitaria, podemos temernos lo peor.