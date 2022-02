Antonio Jiménez: "Este es el Gobierno más autoritario que ha tenido España desde la Constitución del 78"

Vídeo

Creo que no me equivoco que este es el Gobierno más autoritario que ha tenido España nunca jamás desde la aprobación de la Constitución del 78.

El Gobierno social-comunista de Sánchez es un gobierno autoritario. No digo totalitario porque es consecuencia de unas elecciones democráticas pero es autoritario a la hora de tomar decisiones y así lo demuestra hoy otra vez, no tiene en cuenta a los colectivos afectados por sus proyectos y decisiones políticas. No tiene en cuenta a los expertos, aquellos que en materia política o jurídica le informan sobre las consecuencias que puede tener una decisión o una ley que choca con el interés general de los ciudadanos. Está legislando solo para ellos de una forma muy partidista y sesgada, como la ley de Educación, no tuvieron en cuenta en ningún momento a la comunidad educativa que se oponía a muchas cosas, como padres, profesores y alumnos.

Ignoraron también al Comité de Bioética, a los médicos, a la hora de redactar aquella polémica ley de Eutanasia, en lugar de legislar a favor de los cuidados paliativos. Se saltaron esos informes.

Y han hecho lo mismo con el Consejo General del Poder Judicial, riéndose de la justicia en este caso a la hora de sacar adelante la Ley de viviendo. Un engendro desde el punto de vista político. No lo digo yo, lo dicen los expertos y el CGPJ. Cuando se ha aprobado esa ley de Vivienda, pese al informe en contra del CGPJ, la señora ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho: "Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal que blinda la función social de la vivienda y cumple un compromiso inaplazable con la mayoría de este país".

No es así, señora ministra. Esta ley está condenada a acabar en el Constitucional. Va a ser declarada inconstitucional, se lo digo ya. Lo que es más inmediato: las comunidades autónomas gobernadas por el PP no la van a aplicar porque son las comunidades, por si no lo sabe señora ministra, las que entienden de la competencia de vivienda. Usted puede legislar lo que le dé la gana si las comunidades consideran que eso no es válido para sus territorios no l ovan a aplicar porque se van a basar en lo que el CGPJ dice en su informe: ese informe decía del anteproyecto, empleaba calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "nocivo", "innecesario", "inoportuno".

El CGPJ dice que esto va a chocar y que el Constitucional va a tumbar la ley de este Gobierno por muy "rigurosa, sólida, compacta" en ese alarde propagandístico que siempre suele acompañar a las decisiones que toma el sanchismo y el gobierno de Sánchez a la hora de vender uno de sus productos.

Destaca también el CGPJ "conceptos jurídicos vulgares en la ley", rechazando casi todas las decisiones que introduce por "innecesarias", "redundantes" o chocan con otras leyes como la ley del suelo.

Estamos hablando de una ley de Vivienda que era uno de los asuntos en los que el Gobierno ha puesto más interés en sacar adelante, uno de sus proyectos estrella, que ha nacido muerta y condenada a fracasar porque va a chocar con el Constitucional y con las comunidades que no la va a aplicar.

Pero esto es lo que tenemos, un Gobierno que está más pendiente de la propaganda que de los hechos reales y de lo que necesitan los ciudadanos de este país.