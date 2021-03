Antonio Jiménez: "Díaz quiere desmontar la reforma laboral cuando hay que solucionar los ERTE"

Vídeo

Las cifras del paro en España empiezan a ser dramáticas. Estamos por encima de los 4 millones de parados, los que están registrados en las oficinas. Hay otros que ni siquiera se han registrado porque es difícil encontrar trabajo en plena pandemia.

Por tanto, podríamos hablar entre los que están en paro real, aquellos que no se han inscrito y aquellos que están en ERTE. Podríamos hablar de 6 millones de personas que no están trabajado en el paro.

Casi seis millones de parados. Estando la situación tan dramática como exponen y demuestran las cifras a la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta no se le ocurre otra cosa que desmontar la reforma laboral. Una reforma que aprobó Rajoy en 2011 y que permitió empezar a crear empleo sin necesidad de que se creciera a un ritmo mucho mayor como antes.

Esta señora dice que hay que desmontar la reforma laboral y modernizarla. Recientemente hemos conocido un informe revelador de una agencia de rating que pone de manifiesto que gracias a esa reforma España consiguió triplicar la creación de empleo.

Primaron los contratos de las empresas en particular y no los sectoriales. Todo ello influyó. Ahora, la futura vicepresidenta quiere desmontar la reforma laboral en un momento en el que hay que solucionar los ERTE para que los empleados puedan continuar en las empresas. Y no se le ocurre otra cosa a este Gobierno. Es momento de posibilitar que los que están en ERTE continúen trabajando en las empresas.

Este país va en una dirección contraria a lo que las necesidades y las prioridades de la gente están exigiendo. Y eso que está ocurriendo se lo debemos a Sánchez y su Gobierno.