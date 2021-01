Antonio Jiménez: "A Pablo Iglesias no le vamos a recordar por haber salvado la vida de ningún anciano"

Vídeo

A Pablo Iglesias no le vamos a recordar por haber salvado la vida de ningún anciano de las residencias, a propósito de esta pandemia del covid-19, tampoco por haber echado una mano, a propósito de los efectos de 'Filomena', no le hemos visto cogiendo una pala, no, ni mucho menos. Tampoco hemos visto que haya hecho nada para ayudar a todos los miles y miles, cientos de miles, millones de personas que se han visto afectadas por las intensas nevadas.

Pero sí le recordaremos por los disparates con los que se produce. Va de disparate en disparate y tiro porque me toca. Es así cómo se conduce este vicepresidente del Gobierno que, como un día Sánchez su máximo jefe, que no le toca ni un pelo, desde luego no le toca el moño, debe estar durmiendo a la pata la llana. En su momento dijo que no iba a poder dormir, que le iba a causar insomnio, pero debe dormir a la pata la llana porque, oye, no le tose, no le dice absolutamente nada a propósito de las declaraciones que hace que son un auténtico disparate de una indignidad enorme.

Ha llegado a comparar, como saben ustedes, al prófugo de la justicia española, Puigdemont, un golpista en toda regla que huye de la justicia para no responder de graves delitos como el de sedición, rebelión o malversación de dinero público, lo compara con los exiliados españoles de la república. Con los republicanos que tuvieron que huir para evitar la represión después de la Guerra Civil.

Es una indignidad extraordinaria, pero lo más grave es que, este vicepresidente del Gobierno, no ha tenido ninguna contestación de la izquierda de este país. Callados como difuntos, ¿dónde está la verdadera izquierda? ¿No les conmueve este tipo de declaraciones disparatadas de un sujeto, de una persona, perdón, que sigue siendo vicepresidente del Gobierno de España? Esa es la pregunta que dejo en el aire.