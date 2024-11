Trump y Harris encaran la recta final de la campaña: "No me jugaría la paga del domingo, pero creo que ganará Kamala"

"En primer lugar, está haciendo mejor campaña. Está recaudando más, que ese es otro factor muy importante. Y su mensaje está llegando más porque está haciendo una campaña más sensata, en positivo, no preconiza un Armagedom como Donald Trump". Esas son las razones que, en opinión de José Antonio Gurpegui, apuntan a una victoria de Kamala Harris. Aunque admite que estas son las elecciones más reñidas en la historia de Estados Unidos. Más si cabe que las del año 2000, en la que George W Bush y Al Gore acabaron contando papeletas en los tribunales.

La clave está en los estados bisagra, aquellos en los que, elección tras elección, ha ido cambiando el sentido de los votos electorales. "Hay -según Gurpegui- un dato muy significativo: Carolina del norte, que fue republicana en las elecciones pasadas, está bailando ahora entre republicanos y demócratas. Además, Kamala va por delante en votos consolidados, en votos seguros. Y también en las encuestas, aunque no por mucho, va unos puntos por delante. Se ha revelado como una buena candidata. De hecho, ha estado por delante en toda la campaña en estados bisagra. Y de los estados tradicionales demócratas no ha perdido ninguno. El problema es que se ha encontrado con un techo que no puede superar y Donald Trump, poco a poco, va creciendo, se va aproximando. El NYT le coloca dos puntos por delante".

El comentario de Donald Trump, calificando a Puerto Rico como la isla de la basura- puede costarle muy, muy caro al candidato republicano. El invitado de Ana Samboal en El Cascabel Edición Domingo recuerda que en Pensilvania hay 500.000 votantes portorriqueños y en ese estado, que aporta 19 votos electorales, hay un margen entre uno y otro candidato de solo 150.000 votos. "El error de Pensilvania puede costarle muy caro. Y está clarísimo que saben que han cometido un error. Donald Trump, que no acostumbra a pedir perdón, ha salido rápidamente a decir que nadie quiere a los portorriqueños como él. Y Daniela Álvarez, su directora de campaña, que ha estado casi siempre a la sombra, también salió, casi de inmediato, diciendo que era un error y eso no refleja lo que el partido y Trump piensan sobre ellos".

EFE



Si Trump pierde -piensa el catedrático- se acaba el trumpismo. "El Partido Republicano ha sido de ley y orden, se movía dentro de las coordenadas lógicas de la política. El actual, con Trump a la cabeza, es otra cosa. Como pierda, habrá noche de los cuchillos largos y todo aquel que tenga reminiscencias o deba su puesto a Trump lo va a tener muy difícil. Poco a poco los irán limando, porque hay muchas ganas en el partido republicano de ajustar cuentas. Ahí tenemos a Dick Cheney haciendo campaña con Kamala Harris. Ahí tenemos a Kissinger, que fue uno de los que votó el impeachment, un republicano posicionándose contra Trump. Ningún presidente ni candidato a presidente de los Estados Unidos apoya a Donald Trump. Eso nos está diciendo algo. Al contrario, si gana, tenemos Trump para rato. Hará una transformación del Partido Republicano como la que hizo Ronald Reagan. Porque Vance será probablemente su sucesor y sería otro Trump, una continuación o un apéndice".