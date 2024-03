Rollán, sobre la amnistía: "Es una reforma encubierta de la Constitución"

Lejos de mermarse, la crispación política que estos ultimos meses se vive en el Congreso y en el Senado sigue subiendo de decibelios. Un choque dialéctico, principalmente entre PP y PSOE que no parece tener fin y que en los próximos meses podría enducerse con los tres compromisos electorales que tenemos a la vista: las elecciones vascas, las catalanas y los comicios europeos.

Una situación que cada vez genera más hastío entre la ciudadanía y de la que alertan exsenadores y exdiputados. Denuncian que esta crispación amenaza la credibilidad de las instituciones y degrada la calidad de la democracia. A esta denuncia se suma el popular Pedro Rollán. Es senador por Madrid desde 2019 y Presidente del Senado desde agosto de 2023. Esta semana nos ha recibido en exclusiva desde el Salón de Plenos de la Cámara Alta.

Muy crítico con la ley de amnistía

Precisamente la Cámara Alta que se ha convertido en la trinchera parlamentaria del PP, donde los populares gozan de mayoría absoluta y en donde estos meses afrontan uno de los retos más importantes de esta legislatura, como es el de frenar la tramitación de la ley de amnistía pactada entre Sánchez y los independentistas.

Rollán se muestra muy crítico con esta norma que ahora se tramita en el Senado y que más adelante tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva. Para el presidente del Senado la ley de amnistía incumple con más de diez artículos de la Constitución. Y alerta de que se puede estar produciendo una "modificación encubierta de la Constitución".

Rollán da la razón a la Comisión de Venecia que en su informe alerta de que esta ley lo que va a provocar es una enorme division social. "Esta ley no cierra ningún capítulo, puesto que los que se van a ver beneficiados por esta amnistía ya han dicho que esto no cierra ningún capítulo. No lo digo yo, lo han dicho ellos, que el siguiente hito es dar los pasos vía referéndum para alcanzar un objetivo, que es la independencia de España". Añade Rollán que el Senado tiene la obligación constitucional de facilitar la tramitación y, que en consonancia con lo que ha hecho en el Congreso, vetará esta iniciativa legislativa que nada soluciona y que nada ayuda.

El presidente del Senado recuerda que "legislar es algo muy serio" y que en este asunto que es crucial, se está produciendo una modificación constitucional por la puerta de atrás. Según Rollán "lo que se está produciendo es una ruptura del equilibrio entre los terroritorios y los españoles y también ahí habrá un debate".

¿Es recomendable modificar la ley electoral?

Depender de Cataluña conlleva riesgos. Así de contundente nos invita Pedro Rollán a reflexionar. El presidente del Senado cree que "no podemos esperar más tiempo para llevar a cabo una modificación de la ley electoral. España debe tener gobiernos sólidos, respaldados por una amplia mayoría"

Señala que la presente legislatura se ha roto un principio que formaba parte del ADN democrático, que es que quien sacaba más escaños que ningún otro, se le facilitaba la posibilidad de gobernar. En esta ocasión esto no ha ocurrido. Y hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Comisiones investigación Congreso-Senado

Preguntado por el caso Koldo y los últimos casos de corrupción, el Presidente del Senado cree que es positivo que se lleven a cabo comisiones de investigación; siempre y cuando sean respetuosas para poder recabar información y opiniones, pero con la debida mesura. Concluye recordando que en el Senado, al igual que en el Congreso reside la soberanía popular.

Vuelve a ver la entrevista en exclusiva de Ana Samboal, directora de 'El Cascabel. Edición Domingo' a Pedro Rollán, presidente del Senado