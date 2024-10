Maite Araluce, presidenta de la AVT: "No damos abasto para atender a víctimas con ataques de pánico"

El proyecto de ley, trasposición de una directiva europea, que rebajará las penas de los asesinos de ETA, ha provocado un profundo dolor a las víctimas del terrorismo. Lo confirma la presidenta de la AVT en El Cascabel Edición Domingo: "dicen que el terrorismo ya pasó y con eso nos quieren esconder debajo de la alfombra. Es verdad que ETA se disolvió y ya no mata, pero las víctimas seguimos aquí. Y con estos mazazos que nos dan diariamente estamos devastadas. Tenemos la centralita de la AVT completamente colapsada. Las psicólogas no dan abasto atendiendo a víctimas que llaman con ataques de pánico, con ansiedad, muchas llorando... Realmente es muy doloroso, pero parece ser que les dé igual".

A Maite Araluce le sorprende el error que dicen haber cometido el Partido Popular, VOX o UPN. Recuerda que, cuando Marlaska se convirtió en ministro del Interior, reunió a las asociaciones para decirles que no tenían de qué preocuparse, porque no tenía intención de acercar a los presos de ETA. "Como mucho, nos dijo, veinte presos y sin delitos de sangre. Y, aunque se acercaran, no a las cárceles del País Vasco. Al poco tiempo, todos. Nos dijeron que tampoco iban a traspasar las competencias de prisiones al gobierno vasco. Y al poco tiempo se las dieron. Viendo que se estaba cumpliendo la hoja de ruta de Bildu, organizamos una rueda de prensa en la sede de la AVT para que todo el mundo estuviera pendiente, para advertir que iban a hacer lo que han hecho esta semana tarde o temprano. Por eso es sangrante que nadie se haya dado cuenta"

La presidenta de la AVT ha solicitado, enviando un correo electrónico, una entrevista telefónica con el presidente del Gobierno, para que "por favor, que paren esto". Pero no espera respuesta. Y quiere dejar claro que ha hablado con Feijóo, Abascal y, un día después, con Ibarrola, de UPN: "pero no es que me llamaran, es que me devolvieron la llamada. El lunes, cuando vimos la gravedad de esta noticia, les llamé para pedirles explicaciones. Me devolvieron la llamada. Sea por acción o por omisión, realmente es muy grave. Ellos me pidieron disculpas. Le dije: el daño está hecho, es irreversible. No puedo darles una palmadita en la espalda".

Araluce se encara también con el ministro del Interior

En la inauguración del Congreso de Víctimas del Terrorismo, organizado en Vitoria por Naciones Unidas, Grande-Marlaska se jactó de que el Gobierno tenía a las víctimas en el centro de sus políticas: "Cuando oí esas palabras, me hervía la sangre. Estaba Su Majestad el Rey, había autoridades de distintos países y, por educación, no me levanté y salí de la sala. Ganas me dieron". Posteriormente, reunieron en una sala a las autoridades y Marlaska se acercó a saludar a la presidenta de la AVT. "Le dije: no tenéis vergüenza. Estáis diciendo que las víctimas están en el centro de todas las políticas y los que están en el centro de este país, de este gobierno, son los presos de ETA. Las víctimas para nada. Es que, además, nos habéis vuelto a mentir. Otra vez. Hace dos años, avisamos de que esto podía pasar, porque estaba en la hoja de ruta de Bildu". La formación de Otegi, denuncia Araluce en la entrevista que mantiene con Ana Samboal, es socio preferente del gobierno, que está cumpliendo todas sus reivindicaciones históricas.

Nos insultan por el hecho de ser víctimas del terrorismo. Ahora el mantra es ETA ya no existe" Maite Araluce Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo

La presidenta de la AVT asegura que el argumento del PSOE y Sumar para mantener la reforma del Código Penal no se sostiene: "es como si yo me cambio de universidad y quiero que me convaliden Matemáticas, porque he estudiado Literatura. Esto es lo mismo. Cuando ETA cometía los atentados aquí, los que podían se escapaban al santuario, que era Francia. Y si les cogían allí, no les podían juzgar por los atentados que habían cometido en España. Allí les juzgaban por pertenencia a banda de malhechores. O, como mucho, por tenencia de armas, si es que las tenían allí. Son penas distintas, no tiene nada que ver una que otra".

Al dolor que sufren por haber perdido a sus familiares, hay que añadir los insultos que reciben cada día: "Insultos por el hecho de ser víctimas del terrorismo, por hablar en nombre de las víctimas". Antes -denuncia- "el mantra era que algo habríamos hecho mal para que le hayan asesinado. Ahora el mantra es ETA ya no existe". Se duele Araluce del olvido al que les ha condenado la sociedad española: "Pasará esta semana y otra vez estaremos solos. Ya nadie se acuerda de nosotros".