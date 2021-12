Víctor Parrado hace un alegato en apoyo a todos aquellos sin pareja: "¡Larga vida a los solteros!"

"¿Qué tal, Gonzalo? ¿Has visto la noticia del día internacional del soltero en China? ¿Cómo debes de hacerlo para sentirte solo en China?". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "1.500 millones de habitantes y estás solo en China. Llámame raro, pero ahí te tropiezas con alguien, te levantas y ya estás casado y con tres hijos. Además, ¿sabes que ahora a los solteros nos llaman singles? Si tienes pareja eres un álbum y si estás solo eres un single. Hay un estudio que dice que el 20% de los solteros los son por elección... ¡Claro! Porque así lo han elegido el otro 80%".

Parrado, ha probado todo tipo de métodos para conseguir pareja y así nos lo cuenta: "Supongo que por eso inventan cosas como el 'Speed Dating' qué es algo así como ir a una discoteca y ahorrarte el perreo. Yo fui y me dieron un nombre: caballito de mar y me dieron 7 minutos para conocer a alguien. Fue pasando el tiempo y más que caballito de mar, se me estaba quedando cara de anchoa".

Y termina con un buen alegato: "Si Gabriel García Márquez pudo con 100 años de soledad, yo puedo con 40 más. ¡Larga vida a los solteros!"

