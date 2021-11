"La televisión en el hospital": ¿por qué hay que pagar para poder verla?

"A ver si tengo suelto para ver la tele en la habitación del hospital", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué supone querer entretenerse en un hospital: "Me indigna mogollón, no voy a parar de decirlo hasta que dejen de hacerlo. Cómo puedes cobrar la televisión en el hospital. Hay gente ingresada que le roba la cartera al de al lado para acabar en la cárcel y poder terminar de ver El Secreto de Puente Viejo. Encima se ve la tele normal, meto 30€ y no se ve la Champions, será de repago porque tendría que venir el padre de Neymar conmigo a verlo y comentarlo".

Álex Clavero añade qué pasó después de este gran invento:"Y antes había un aparatito para meterle monedas a la tele por una rendija. Pero cómo iba a meter las monedas si tengo una pierna rota y no puedo moverme. Ahora ya no tienes que tirar de suelto porque con una tarjetita que sacas en recepción, pero vete tú allí que está en otro huso horario. Y si vienen a verte no te encuentran".

Al final, Clavero concluye diciendo que "para salir es igual, no sabes cómo, te crees que estás en el Fortnite. Encima no te motiva nada, la comida que te dan no sabe a nada, y me tocó una enfermera con muy mala leche que me daba miedo con esas agujas".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.