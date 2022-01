Los lunes para Fernando y Jimeno: “que le pidas matrimonio a tu chica el día que tenía pensado dejarte"

“¿No lo sabes? Los lunes ahora son los nuevos viernes". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Fernando explica un poco mejor esta afirmación: “En realidad son los nuevos viernes cuando no tienes planes, estás confinado en casa, no te funciona Internet, y eres intolerante a todas las pizzas. En el fondo es una mierda”. Para Jimeno los lunes son asquerosos: “Es el típico día que pasa todo lo malo. Como, por ejemplo, que no te suene el despertador, llegues tarde a la oficina y todo el mundo piense que has estado de juerga y por eso te has quedado dormido. Y además ese día hay reconocimiento médico. Y te tienes que desnudar. Y vas sin duchar. Y el día anterior jugaste al pádel. Y acabaste tarde. Y dijiste 'me ducho mañana'. Y hueles a choto”.

Los cómicos continúan con una larga lista de contratiempos y problemas que parecen pasar solo el primer día de la semana: “Que le pidas matrimonio a tu chica justo el día que ella tenía pensado dejarte. Eso pasa mucho los lunes” - “O que te compres un coche nuevo, después de gastarte toda la pasta, y que cambien la legislación ese mismo día y tu coche, con la pegatina que lleva, solo te sirva para sacarlo de la plata 2 a la planta 1, de la 1 a la 2”.

Sin duda, ambos coinciden en que es el peor día de la semana: “Que te digan de repente que eres community manager de Djokovic” - “A mí es que lo de Djokovic ya me parece fatal. Es de tener una cara...” - “La cara yo creo que la tiene más de Jesulín de Ubrique”.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.