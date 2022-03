Las "barbaridades" que ha escuchado Álex Clavero por la noticia del cierre de Instagram y Facebook

"¿Mark Zuckerberg amenaza con cerrar Instagram y Facebook en Europa?", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“¡En este país nos han cerrado los bares! No nos amenaces con mierdas. Cierra Facebook si tienes narices porque en 2008 intenté salir de Facebook y aquí estoy felicitando a mi prima la del pueblo”, apunta Clavero.

“¡Está muy feo lo de jugar con los datos de la gente, lo mismo le doy me gusta a una reposición de 7 Vidas y, como sale Toni Cantó te crees que voto a...!”, relata Calvero y añade: “Si cierras Instagram me da igual, pero nos tienes que dar marcos para las fotos. La gente está dramatizando... ¿Quién nos va a recordar los cumpleaños? ¡Ya verás cuando mi madre se entere de que vamos a dejar de ser amigos en Facebook! He oído barbaries. Yo a mi abuelo le he dicho que van a cerrar Instagram y me ha dicho que las croquetas de ese sitio están muy buenas”.

