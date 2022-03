Fernando y Jimeno recuerdan el colegio: "¿Por qué no enseñan cosas útiles como cambiar una rueda?"

"Ánimo Fer que tampoco es tan feo" - "Otro día que pasa y no le he dicho a nadie que el Miño pasa por Lugo, Orense y Pontevedra y que su principal afluente es el Sil”, así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Hay cosas que aprendemos en el colegio y que no sirven para nada" - "Yo tengo muchas ganas de llegar a un sitio y encontrar el mínimo común múltiplo" - "También hay cosas muy útiles que aprendes en el colegio como tocar la flauta. Haces la Declaración de la Renta, tocas la flauta, y no hay lugar a error" - "La flauta es muy importante. En el colegio nos enseñan cosas imprescindibles. Yo creo que Ellon Musk no habría llegado donde ha llegado si en el cole no les hubieran enseñado a meter un garbanzo o lenteja en un yogur vacío sobre una cama de algodón", debaten Fernando y Jimeno.

Jimeno y Fernando continúan con su reflexión sobre lo aprendido en el colegio: “¡Anda que no se han salvado vidas en el mundo gracia a que nos han enseñado el Test de Cooper" - "Es muy bonito pensar en los cirujanos que gracias al famoso Test de Cooper salvan vidas" - "¡Qué lección más buena! ¡Correr! Más que Test de Cooper se tendría que llamar "test de scuper"" - "¿Por qué no enseñan cosas útiles como ligar o cómo cambiar una rueda?".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.