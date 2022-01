Fernando, Jimeno y "una empresa que te sustituya cuando tu novia diga 'tenemos que hablar'"

“Me han llamado del departamento de I+D+I de la empresa para preguntarme por el negocio con más futuro. ¿Sabes cuál es? El de vidente". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Pero para Fernando el mercado laboral está evolucionando: “Un negocio con mucho futuro sería una empresa que te sustituyera en el momento en el que tu mujer o tu novia diga 'tenemos que hablar'” -“O que te sustituyese cuando tienes que oír las historias de la mili de tu suegro. O que respondiese las preguntas de los críos”.

Y es que Fernando parece dar con el negocio con mayor futuro: “una destilería, con su fábrica de hielos, sus luces giratorias, su fábrica de panchitos, sus pastillas contra la resaca...”. Jimeno asegura saber exactamente a lo que se refiere su colega: “Está claro que la salida de la pandemia va a suponer unos nuevos 'felices años 20', donde la gente va a salir muchísimo más, donde volverán los festivales, donde el ocio nocturno volverá a recuperar ese protagonismo perdido y los aforos volverán a ser como siempre”. Pero no van por ahí los tiros: “Que no, que no. Que yo lo decía por Boris Johnson”, aclara Fernando.

