"Celebración 10 capítulos": Jimeno y Fernando debaten sobre cómo festejar su décimo programa en TRECE

“Jimeno, muchísimas felicidades, llevamos diez capítulos de El Ascensor, parece que fue hace tres semanas cuando empezamos a subir en el ascensor y en efecto hace tres semanas". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que ya lo dice Jimeno: “Tira cómica, ni programa ni serie. En Linkedin he puesto que soy cómico de tira, el otro día fui al banco a poner un crédito y me dijeron que me lo daban porque era un sueldo asegurado, y lo quería para comerme un bocadillo en el aeropuerto porque no veas cómo está de precio”.

Y claro, hay que celebrarlo por todo lo alto: "Bueno, como cuando éramos pequeños, vamos a pillar una piscina de bolas y sudaremos por la patilla, pediremos vasos de agua al camarero, comeremos mediasnoches de jamón y queso, luego llamaré a tu madre para que me deje quedarme a dormir en tu casa. Pero para que sea de verdad el cumpleaños auténtico de los 90 tiene que venir el hijo del vecino que nos cae mal pero es amigo de tus padres".

Sin embargo, claro, esta no es la única forma de celebrar este evento: "Y si no, podemos celebrar los diez programas como las despedidas de soltero ahora. Necesitaría dar en adopción a mi hija. -Fer, tienes dos hijas, ya verás cuando se entere su madre, van a ser dos cosas que celebrar. Estamos muy muy contentos, si la conoces te la comes, tiene dos semanas y no dice nada, ha salido clavadita a ti".



