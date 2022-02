Álex Clavero y los coches: "¡Pero que pillas al guardia!"

"A mi abuelo le ha saltado un radar”, así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Dice un colega: ¿Pero iba con el coche? Imagino, porque si no le está metiendo una zurra al bastón...”.El cómico comienza a relatar sus aventuras en automóvil:“Mi novia ahora tiene un Hyundai”. Y añade: “Es muy moderno. Metes marcha atrás y se enciende una pantallita. ¿A que me ponen FRIENDS? Sí, sí. Si metes marcha atrás varias veces seguidas pone 'Próximo capítulo en 3, 2, 1...'”.

Pero Clavero parece estar algo preocupado: “Lo que le pasa a ella es que se pone muy nerviosa conduciendo. Cuando se fue a sacar el carné de conducir le dijo el examinador: 'Meta primera y salga'. Metió primera y se salió del coche”. El cómico insiste en que su pareja conduce muy tensa:“Si le estiras las manos es un Playmobil. Le quitas el volante y se hace quilates dentro del coche”.

“Lo malo es cuando aparece la guardia civil. Ahí se descontrola. Se empieza a poner nerviosa y empieza a tocarlo todo. Te hace una batucada en el coche”, comenta. Y asegura que él no puede evitar ponerse en lo peor: “¡Pero que pillas al guardia! Que está el hombre como un banderillero”.Y continúa: “Ya le dijimos al guardia, perdone por la imprudencia”;a lo que el hombre respondió:“No, no. Si a mi me da igual. Yo al que le tengo miedo es a tu abuelo”.

