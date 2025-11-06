'Ecclesia' del domingo, 9 de noviembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
Ángel Expósito, director de La Linterna: "Por primera vez, la Policía detiene a una célula de los narcos venezolanos Tren de Aragua en España"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío de fuertes lluvias y nieve
En algunos puntos de la Península, las temperaturas podrían caer hasta 10 grados a lo largo de este fin de semana
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño