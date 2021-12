Así ayuda la Comunidad San Egidio a las personas sin hogar en plena ola de frío: "La situación nos indigna"

La Comunidad de San Egidio repartió en el último año más de 300 mil cenas a personas sin hogar y ayudas alimentarias a más de 1.500 familias en dificultad, un compromiso de no abandonar a quienes más sufren por la crisis económica derivada de la pandemia, un compromiso para ser “hermanos todos” y construir la Iglesia, desde los últimos.

Un equipo de TRECE ha acompañado a un grupo de voluntarios que reparten mantas, sacos de dormir y comida caliente en plena campaña de frío. Recursos de un gran valor que les llevan cada semana a los “Amigos de la Calle” como así les llaman en la Comunidad de Sant'Egidio.

Carlos Trujillo, miembro y voluntario de San Egidio, afirma a los micrófonos de TRECE que “pocas cosas devuelven tanto la dignidad a una persona como el que alguien que te llame amigo. Es clave conocerle por su nombre, acompañarse desde un sentido de familia y amistad, celebrar los cumpleaños...”

El perfil de la persona que vive en la calle es fundamentalmente el de una persona varón y “cada vez hay más jóvenes que han perdido los lazos con la red familiar” cuenta Carlos. Antonio es una de esas personas que la Comunidad de San Egidio ayuda semanalmente: “Vivo en la calle y conozco a la Comunidad desde el año 2004 por motivos personales y familiares”.

La vivienda es una de las trabas con la que estas personas se encuentran cada día: “La vorágine en la que ha subido los alquileres y los precios de las habitaciones les dificulta un montón acceder a una habitación donde poder dormir”.

Durante este tiempo de pandemia, y en particular en los meses más complicados, quedarse en casa no entraba dentro de sus planes: “Eran como fantasmas vagando por una ciudad vacía en la que no había nada, ni siquiera un baño abierto donde hacer sus necesidades, ni siquiera una fuente abierta para beber agua porque incluso esas se cerraron durante ese tiempo”.

“La situación nos indigna, nos provoca rebeldía, ¿cómo es posible que en una ciudad como Madrid haya gente que muera en la calle? Todas las personas sin hogar pasan miedo y más de la mitad de las personas han sufrido algunas vez algún tipo de violencia o agresión”.