'Ecclesia al día' del lunes, 22 de diciembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Sánchez sigue apostando por medidas sociales, pero despacha el desastre extremeño para su partido, sin un solo comentario ante el estupor de sus propios seguidores"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Visto en ABC
¿Tienes un décimo premiado? Comprueba tu suerte
Sólo en La Bañeza se han repartido 468 millones de euros, de los cuales una gran parte ha ido al club deportivo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño