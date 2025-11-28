'Ecclesia al día' del jueves, 27 de noviembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"España sigue siendo un país donde los corruptos van a la cárcel, donde hay jueces que no se intimidan ante las presiones y donde quedan periodistas para contar la verdad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño