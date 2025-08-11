No te pierdas 'Ecclesia al día' del 11 de agosto de 2025, con Raquel Caldas
El programa de información sociorreligiosa de TRECE profundiza en temas de interés religioso, social y cultural, con entrevistas, reportajes y conexiones en directo
Redacción Religión
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Ecclesia al Día es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.
Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.
"El voto de José Luis Ábalos es clave para el futuro de las leyes que prevé aprobar el Gobierno"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Una española que vive en Estados Unidos, clara sobre el uso que se hace de la sanidad en nuestro país
Cristina compara cómo los ciudadanos acuden a urgencias
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño