Se estrena en Madrid el documental "Félix Hernández: cuando el lienzo es Evangelio"

Madrid - Publicado el 22 may 2025, 13:34 - Actualizado 22 may 2025, 13:41

Este jueves 22 de mayo, se estrena el documental "Félix Hernández: Cuando el lienzo es Evangelio", a las 19:30 horas en el espacio O_Lumen. Una obra dirigida por Santi Vedri, que recorre el arte del fraile dominico como camino de contemplación, predicación y encuentro.

EL ARTE TRANSFORMA, SIRVE PARA EVANGELIZAR

A lo largo de toda la historia, la Iglesia ha usado el arte para lanzar un mensaje, el arte para ayudar en la oración y el arte para evangelizar. Ecclesia al día, el fraile Félix Hernández, nos cuenta que de eso trata su trabajo: "mi pintura es oración". Cuando se pone a pintar, aunque lleve una idea en su cabeza, se deja llevar por el Espíritu Santo.

Lleva pintando toda la vida, estudió Bellas Artes, pero no ha sido hasta hace 10 años cuando ha podido unir sus dos vocaciones: la religiosa y la artística: "En mi pintura todo tiene un porque, uso pintura muy empastada porque quiero expresar la experiencia de Dios, por eso quiero que sea muy palpable. Uso colores muy vivos, porque quiero contarlo de forma muy positiva".

Para Félix Hernández, el documental es un regalo: " Santi Vedri no sólo ha sabido plasmar porque pinto o como pinto, ha sabido preguntar a las personas adecuadas, no solo habla de mi pintura, sino de como Dios se expresa a través en este caso de la pintura para llegar a las personas".

La pintura abstracta para llegar a todos

"Una de las cosas que más me gustan de la pintura abstracta es que no es un mensaje cerrado", añade Félix Hernández: "sentía que la pintura religiosa, solo llegaba a gente católica. Creo que la pintura es un medio precioso para llegar a personas no creyentes".

Gracias a la pintura ha podido vivir experiencias muy bonitas: "gente que ha sabido captar la experiencia que he querido palpar y viendo mi cuadro he encontrado un punto de luz". Para el dominico, con que una sola persona pueda encontrar un rastro de luz en mi pintura, es suficiente: "ya me puedo morir tranquilo".

Añade que, con el tiempo ha descubierto que ser artista no consiste tanto en que uno haga pintura o cree música, sino que es una forma de relacionarte contigo mismo, con los demás y con Dios: "es mi forma de interiorizar y comunicar hacia fuera todo lo que me pasa".