¿Qué dicen los gestos de los protagonistas de la crisis del PP? Lo desvela una experta en lenguaje no verbal

En los últimos días, la crisis interna del PP ocupa el centro de las informaciones políticas en España. Desde la mañana de este jueves hemos podido ver a los protagonistas en distintas intervenciones, entre comparecencias, ruedas de prensa y entrevistas. En 'Código Samboal' hemos analizado lo que han dicho con sus gestos, con la ayuda de Eva García Ruiz, directora del Instituto de Sinergología y experta en comunicación no verbal.

En primer lugar, hemos recordado la única aparición de Pablo Casado, que tuvo lugar en los micrófonos de COPE con Carlos Herrera. El líder del Partido Popular "parecía relajado, pero no lo estaba", ha asegurado García. Para la experta "se nota en el bolígrafo, es una manera de liberar tensión y agarrándote al brazo de la silla también liberas esa tensión. El tragar saliva es un momento que dices que estás a gusto es contradictorio".

Por otro lado, hemos recordado la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso durante la mañana del jueves. En este caso, hay que tener en cuenta "la dificultad con cualquiera que lee un discurso es que hay un control postural. Estás protegido y no hay tanta espontaneidad", aunque la líder de la Comunidad de Madrid "es espontánea" y eso se nota.

La experta ha recordado "su manera de mover los ojos y elevar las cejas lo hace cuando dice que Casado no ha desmentido ciertas cosas", junto con "la forma que tiene de elevar las cejas tiene que ver con poner distancia, tiene algo que ver con la parte del partido que no la ha defendido, que le hace que no esté tan tranquila como podría parecer".

Además, ha añadido que en su discurso se pueden ver "ítems de disgusto", junto con una tensión en la garganta, que hace que cambie la manera en la que le sale la voz al final del discurso. A esto añade que "pinzar la boca es apretarla y eso te permite contener la emoción. Es un gesto que no realiza de manera habitual".

Respecto a la rueda de prensa de Teodoro García Egea, la conclusión es clara "está enfadado y es lo que transmite". "Se le notaba agresivo, estaba enfadado de verdad. El tirar de las mangas, la aceleración del parpadeo significa que hay una emoción muy fuerte que subyace. En un momento dado hace un gesto en el que la boca se eleva en la parte superior, es una microreacción de enfado", ha recalcado la directora del Instituto de Sinergología.

Por último hemos analizado a José Luis Martínez-Almeida, que fue el primero en salir a hablar. "Al frotarse las manos, normalmente pensamos que es lavarse las manos. Sin embargo, las manos, con las muñecas en horizontal como las tiene Almeida es, no es estoy tan cómodo como me gustaría parecer que estoy. Se las llega a apretar, con lo cual está tenso", ha apuntado la experta.

Además, "en los ojos se le llega a contraer toda la parte derecha de la cara. Se le dispara el parpadeo y se le levanta la ceja, todo justo cuando está diciendo que si ha habido alguien en el Ayuntamiento que lo ha hecho mal va a tener que tomar medidas. El titular sería, ¿cómo estoy yo metido en todo esto?", ha concluido.