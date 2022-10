El padre de Kyra, víctima de bullying, lucha tras su pérdida: “Si no hay consecuencias no lo va a parar nadie”

“Mi hija no ha sufrido bullying de otras niñas, es un paso más, es perseguir a una menor que lo está denunciando”, esta es la denuncia de la madre de Diana. Los hechos ocurrieron el pasado año, en un prestigioso colegio de Pozuelo de Alarcón, donde una menor abandona el centro escolar, marchándose fuera del país, debido al acoso que sufría por parte de dos compañeras. Según los progenitores, el colegio presionó a Mónica – una de sus amigas - para que entablara amistad con estas dos compañeras y, como se negó a hacerlo, comenzaron a acosarla.

Por estos motivos, la familia ha denunciado al colegio por bullying. Ana Samboal ha estado con la familia y con la amiga de Diana para conocer en profundidad el caso. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Cómo podemos atajar estas situaciones? ¿Se aparta a las víctimas? Para responder a estas preguntas, ‘Código Samboal’ ha contado con la ayuda de María José Pérez, presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, Jacobo Teijelo, abogado penalista, Javier Urra, psicólogo forense, y Lidia Represa, víctima de bullying y técnico de terapia. Dale al PLAY para escuchar el debate y el análisis completo.

Número contra el acoso escolar: 900 018 018

José Manuel, padre de Kyra López, ha estado en ‘Código Samboal’ para recordar el caso de su hija: “Con cinco años ya le hacía bullying y ya lo denunciábamos, pero nos hacían ver que lo iban a solucionar. La situación siguió y mi hija al final se ha quitado la vida. No hay un verdadero interés por este asunto”.

José Manuel destaca que “cuando hay interés y conciencia por saber de dónde viene el acoso escolar y los maestros intervienen, ese acoso escolar no mata. El que mata es el que se permite desde los profesores y mi hija ha muerto, por eso”. Además, el padre de Kyra explica las medidas que ha tomado: “He puesto una denuncia penal a los maestros y pido una responsabilidad civil a los padres. Si no hay consecuencias, esto no lo va a parar nadie”.