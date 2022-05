Nuño Rodríguez, experto en inteligencia: "Marruecos tiene una amplia red de informadores sobre España"

Un informe sobre el programa de espionaje 'Pegasus', que ha publicado el periódico 'The Guardian', apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles que habrían sido seleccionados como objetivos de vigilancia por parte de un cliente de la compañía israelí NSO Group.

"Las selecciones de números móviles que se cree que realizó Marruecos ocurrieron en 2019, según las marcas de tiempo en los datos, que incluyen más de 50.000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por clientes de NSO en todo el mundo", ha afirmado el diario británico haciendo referencia a un informe filtrado de la plataforma Forbidden Stories.

Este sábado en 'Código Samboal' han analizado la posibilidad de que Marruecos esté detrás del espionaje a los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. "Es un hecho por comprobar, se supone que sí ha sucedido según las fuentes españolas, pero sería solo una gota. es cierto que Marruecos tiene una red y es uno de los países que más está invirtiendo en extraer información de los territorios donde está su población", ha apuntado el experto en inteligencia, Nuño Rodríguez.

"Marruecos tiene una amplia red de informadores sobre el territorio español, por decirlo de alguna manera y no decir espías. Al mismo tiempo, es uno de los países que más está invirtiendo en extraer información de los sistemas políticos del mundo, no solo de sus vecinos, sino de todos los sistemas políticos donde se encuentran sus inmigrantes", ha explicado el experto.

Además, ha añadido que "Marruecos es un país que tiene al 10% de su población inmigrada y los sistemas de información siempre están presionando para obtener esta información a traves de sus informantes. Además, ha invertido muchísimo en extraer información del espacio. Tiene un sistema de satélites propios que le da una información de todos los vecinos que tiene alrededor y relaciones firmadas con muchos servicios de inteligencia, que España no tiene".

Nuestro país vecino "está dentro de una estrategia de expansión, está invirtiendo unos recursos en cambiar su posición en el tablero global". Actualmente, "más de 800 mil marroquíes están viviendo en España" y una gran parte tiene nacionalidad española, sin embargo, "Marruecos es un país que no permite obtener la nacionalidad marroquí a los inmigrantes".

"No recuerdo que Marruecos haya prometido lealtad en ningún momento lealtad. Deslealtad no es la palabra, pero la estrategia de expansión se va a llevar por delante todas las relaciones que tenían con sus vecinos. No es una situación equilibrada y sí que está teniendo unos toques de hostilidad por una cuestión de intereses, ocupar el espacio que España va a dejar. Es muy probable que en unos años sea Marruecos la puerta de entrada a Europa desde África", ha concluido Rodríguez.