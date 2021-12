Macarena Olona, en TRECE: "Creí en Sánchez cuando se erigió para regenerar la política en la moción a Rajoy"

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha acudido al plató de 'Código Samboal' para analizar la actualidad política y social por la que pasa España.

En primer lugar, Ana Samboal le ha preguntado por el pasaporte covid, una medida que Olona ha calificado de "discriminatoria e inconstitucional". Y ha asegurado que "tenemos que recordar que en España ninguna vacuna es obligatoria, ni siquiera la del coronavirus. El problema es que el Gobierno ha eludido su responsabilidad con el pretexto de la cogobernanza. El hecho de aplicar o no el pasaporte Covid es un debate ficticio".

"Se están vulnerando los derechos y libertades de los españoles con el pretexto de la pandemia"

La secretaria general de Vox ha recordado que hay un "80% de población vacunada" y ha apuntado a que "únicamente algo más de 300 mil personas han rechazado la vacunación". "Lo que estamos viendo en estos meses de lucha contra la pandemia es algo salvaje desde el punto de vista jurídico. Se están vulnerando los derechos y libertades de los españoles con el pretexto de la pandemia", ha dicho con rotundidad.

Para Olona, la consecuencia "más directa" de la anulación del primer estado de alarma es "que los 7 millones de euros recaudados en multas han tenido que ser devueltos", y en el caso del segundo, esta cifra es de "46 millones de euros". Además, ha asegurado que "ahora, en la lucha contra esta o con cualquier otra crisis ya tendremos unos mimbres claros y objetivos".

La diputada de Vox ha querido sacar pecho por su partido, diciendo "con muchísimo orgullo", que su partido es "el grupo más trabajador" y calificando a su equipo de "leones". "Tenemos mayor número de iniciativas registradas que el PP teniendo el PP casi 30 diputados más que nosotros. Vox puede decir que ha recurrido en solitario y ganado los ataques más salvajes contra la constitución en España", ha reivindicado.

Respecto a su inicio en el mundo de la política, ha admitido que sabía que "iba a ser una lucha descarnada en la que a buen seguro se iba a intentar luchar con malas artes incluso a nivel familiar". Su vida ha cambiado "por completo" y reconocer haber pedido a su familia dar ese paso, para "tener la seguridad de que todos entrábamos en esta etapa de servicio a los ciudadanos".

"Mis mayores decepciones han sido Marlaska y Sánchez"

En cuanto a Sánchez y su equipo de Gobierno, para Olona "la mayor decepción ha sido Marlaska", aunque asegura que Sánchez también. "Creí en él cuando en el debate de la moción de censura a Rajoy se erigió como el político que iba a regenerar la política. Confié en él", ha afirmado.

"Lo de Marlaska no tiene nombre te puedo asegurar que era un referente en nuestro ámbito por lo que ha sido su trayectoria en la Audiencia Nacional por la lucha contra ETA. Y de pronto esto. Por eso, en su epitafio político la palabra que quedará grabada para la posteridad será la de traidor. De su toga de magistrado ya no queda absolutamente nada. Ni siquiera la sombra", apunta respecto al ministro de Interior.

También ha tenido unas palabras para Bildu, asegurando que "es ETA" y reivindicando que "lo que tenemos ahora mismo es que ETA está en la dirección del Estado como reconoció el exvicepresidente Pablo Iglesias. Bildu ha sido elevado a la mesa de los demócratas, es la mayor traición del PSOE".

"Bildu anunció a través del comunicado de ETA que iban a dejar de producirse los homenajes a los etarras porque al día siguiente en el Congreso iba a debatirse el pistoletazo de salida de una ley registrada por Cs que precisamente modificaba la legislación española para prohibir esos homenajes y el PSOE necesitaba una excusa para votar no. Que es lo que hizo", ha opinado.

Sobre la relación de Vox con el PP, especialmente en Madrid, Olona asegura que "si Vox no está apoyando sus presupuestos es porque el sr Almeida está incumpliendo todas las promesas electorales que hizo a los madrileños e hizo a Vox. El más latente es Madrid Central. Cuando el señor Almeida cumpla, Vox estará a su lado para apoyarle".

"Vox está a favor de no convertir en un auténtico infierno fiscal la vida de los ciudadanos como pretende la izq porque no sabe gestionar. Nosotros defendemos que hay que reducir los impuestos. Defendemos un estado de bien estar que no pasa por las privatizaciones. Equilibramos cuentas como en cualquier hogar, si pedimos una drástica reducción de impuestos queremos reducir el gasto político", ha explicado respecto a los impuestos.

"Estoy deseando que el señor Juanma Moreno termine de deshojar la margarita y convoque de una vez las elecciones"

Por último, Ana Samboal le ha preguntado por su posible candidatura a las elecciones andaluzas, ante lo cual, la secretaria de Vox ha apuntado: "Estoy deseando que el señor Juanma Moreno termine de deshojar la margarita y convoque de una vez las elecciones. Será en ese momento cuando demos el pistoletazo de salida. Cuando nuestro presidente y los órganos competentes en nuestro partido tomen la decisión y cuando podamos trasladar quien es el candidato o candidata a las elecciones de la Junta de Andalucía".

No ha confirmado ni desmentido si será la cabeza de lista de su partido, se ha limitado a decir que "ni rehúso responsabilidades ni las demando" y que está "a disposición de su presidente" para la que considere que debe ser su siguiente responsabilidad.