José Ramón Bauza, en TRECE: "Europa no puede perder competitividad para que otros países tengan oportunidades"

La crisis de suministros que se está produciendo en las últimas semanas en España y en otros países de Europa es una de las principales preocupaciones en el ámbito económico de cara a las fechas navideñas. Sobre esta cuestión ha sido preguntado el eurodiputado de Ciudadanos en el plató de 'Código Samboal': "Es una situación real, pero es una situación que se podía prever en la que intervienen muchos factores. Ahora vemos que hay una crisis de suministro, sin embargo, eso sabíamos que iba a pasar".

"Cuando se produjo el confinamiento las empresas no producían no obstante se seguía consumiendo por las plataformas digitales. Se ha acabado lo que estaba hecho y lo que se podía hacer iba a un ritmo diferente como consecuencia de que el ritmo de la incorporación de mano de obra era diferente y eso implicaba que determinadas materias primas que tenían que proceder de distintos territorios o que tenían una manufacturación previa no llegaban a las cadenas de ensamblaje", ha explicado el político de la formación naranja.

También ha señalado la importancia del transporte marítimo a la hora de analizar esta situación: "A ello hay que añadirle dos cosas: estamos en un mundo globalizado, sin embargo, a pesar de ello el 80% del transporte mundial se produce a través del transporte marítimo. El transporte marítimo tiene también un colapso por ejemplo en China y esto supone un aumento del precio del combustible. Todo eso hace esa fórmula que es la que tenemos".

"Hay dos factores: hay un incremento en la producción y eso genera un incremento en el almacenamiento de esos buques y todo eso hace que haya una demanda muy importante. Hay más de 9 millones de contenedores sin poder de salir porque no hay almacenaje. A esto hay que añadirle que ahora estamos con esas políticas verdes. Sobre las que hay que tener mucha responsabilidad. Hay que ser ecológicamente sostenibles y económicamente sostenibles", ha señalado Bauza.

Por último, el eurodiputado ha querido reiterar la importancia de trabajar hacía una industria y una producción cuidadosa con el medio ambiente a medio y largo plazo: "Para que la industria verde se cree también tiene que ser una industria verde sostenible. Lo que no podemos hacer es exigirnos, Europa, una serie de requisitos que hagan que nuestra industria pierda competitividad y que sean los países terceros los que tengan oportunidades. Hay que hablar de la energía, el porcentaje de las energías alternativas es muy pequeño es un 30%, para el 70% restante tenemos dos opciones: las centrales térmicas y la energía nuclear. La energía nuclear es limpia, pero en otras ocasiones ha generado problemas por una cuestión de falta de cuidado en las infraestructuras".