Un experto en comunicación no verbal sobre Iglesias: "No le ha gustado dejar el protagonismo a Belarra"

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha estado en 'Código Samboal' para analizar a varios líderes políticos en sus últimas apariciones públicas, principalmente a Santiago Abascal en el cierre del Congreso de VOX y a Pablo Iglesias en su reaparición en un acto de Podemos.

Respecto al líder de VOX, Ovejero apunta que "el discurso ha sido muy comprometido, vivía mucho lo que contaba y al mismo tiempo ha sido muy agresivo. El gesto que hace con el dedo índice y el látigo con el brazo reflejan la agresividad propia de un líder que se lanza mucho. Es un líder emocional por encima de cualquier otra cosa".

También ha apuntado que el gesto del dedo índice es muy propio de él y ha recalado en las notas que lleva Abascal durante su discurso. "Solo es un pequeño papel y habla durante 45 minutos, esto significa que es un discurso muy preparado y muy trabajado. Transmite lo que dice. Además, la estética del acto es la habitual con el Abascal al que estamos acostumbrados a ver".

En cuanto a Pablo Iglesias, ha sido recibido con aplausos y el público en pie en su reaparición en Podemos, en el cierre de su 'Universidad de otoño'. "Me ha impactado verle de una manera que no se le ha visto casi nunca y es sentado. No le he visto nada cómodo, sobre todo al principio. Se ha moderado aunque ha tenido momentos punta en los que no ha dejado de ser él. El ceño fruncido lo hemos visto menos y eso marca de la casa, algo muy habitual en él", apuntaba el experto.

Y añadía varios detalles importantes de su actitud este domingo. "Es una persona muy autocontrolada, que mide cada una de sus palabras. Parece un invitado, alguien que no se juega nada. Realiza algunos gestos manipuladores que se llaman, de contacto con su propio cuerpo, como rascarse una ceja que denotan cierto estrés e incomodidad. En el comienzo del acto no le veo nada cómodo, el dejar todo el protagonismo a otra persona como Belarra creo que no le ha debido de gustar mucho, creo que prefiere estar en atril que sentado".

También ha habido tiempo para analizar a la líder de Podemos, Ione Belarra, dando su discurso de cierre desde el atril. "Es todo lo contrario de Abascal, muy racional, fría, tiene un discurso que puede calar menos, pasa más desapercibida, no tiene el liderazgo que tenía Iglesias ni mucho menos, aunque sí se la ve convencida, tiene una gestualidad comprometida. No se mueve detrás del atril, puede ser para sentirse más cómoda. No tiene el liderazgo a nivel de comunicación de Iglesias al que todos recordamos. No tiene ese entusiasmo, es mucho más fría que Iglesias, hay un abismo", explicaba Ovejero.

Para concluir analizaba la imagen del liderazgo de la izquierda del paseo en Moncloa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Intenta reflejar el mensaje de unidad de los dos bandos que existen en el Gobierno, los dos caminando en el mismo destino. Pero es demasiado exagerado", apuntaba y se detenía en el color del vestido de Díaz. "A ella le gusta mucho el rojo que refleja liderazgo y fuerza. el blanco no le quita el liderazgo a Sánchez, que es importante pero refleja pureza. La elección del vestido no es casual", concluía.