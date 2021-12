Antonio Jiménez dará la campanada en 'Código Samboal' este sábado en TRECE

Antonio Jiménez y Ana Samboal se han juntado para adelantar qué se podrá ver este fin de semana en 'Código Samboal' de TRECE. Y es que el presentador de 'El Cascabel se pasará por el programa de Samboal para entre otras cosas detallar con quién dará las campanadas este año.

"Yo ya he decidido que a los pinchos me tiene que invitar antes de que acabe el año", bromeaba una Samboal a la que Antonio Jiménez acompañaba desde "un lugar muy taurino, pero también muy abulense porque hay que homenajear a Samboal. Y nos vamos a tomar unas patatas revolconas que quitan el sentío", relataba el presentador de TRECE.

¿Qué ver en 'Código Samboal'?

Con tan apetitoso menú sobre la mesa, Samboal ha conseguido sonsacarle a Antonio Jiménez que él será uno de los encargados de dar las campanadas en TRECE. "Me vas a contar que vas a dar las campanadas, pero no sé si me contarás con quien", dudaba Samboal a lo que Antonio respondía: "Vamos a mantener la expectación hasta el último momento". Eso sí, un pequeño adelanto de Jiménez sobre su acompañante: "Va a gustar porque es una persona encantadora, sencilla, muy sincera, muy guapa... y ya no digo más. Canta muy bien", desvelaba.

Ana Samboal ha aprovechado para detallar qué más se podrá ver este fin de semana en una nueva entrega de 'Código Samboal': "Este fin de semana estará con nosotros Manolo Pizarro. Acertó en el año 2008 con lo que iba a ocurrir. ¿Nos dirá que va a ocurrir en 2022? ¿Será un año complicado en la economía? Bueno, nuestras tertulias a pie de calle. El mundo se digitaliza y... ¿Expulsa a los mayores? Hablaremos también de la gran renuncia, un fenómeno al que se han apuntado 34 millones de personas en EEUU que han dicho “no me merece la pena, dejo de trabajar”. En España, con el paro que hay... no se lo pueden permitir. A las 21 y a las 22 de la noche en directo, sábado y domingo, en TRECE", nada más que añadir. Solo una frase. De parte de Antonio:

"¡Código Samboal, no se lo pierdan!".