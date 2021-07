Morat cuenta en TRECE las novedades de su último disco "A Dónde Vamos"

El grupo colombiano ‘Morat’ ha estado en ‘Abierto por vacaciones’ para hablarnos de su nuevo disco ‘A Dónde Vamos’ con el que están arrasando en España.

“Por fin hemos sacado nuestro tercer disco después de un año de retraso” afirman. “Nos encanta ser una banda, lo pasamos muy bien los cuatro por lo que suma mucho, estar con amigos es un privilegio. No hay nada de malo cuando sacas un disco, es demasiado emocionante, hace mucho tiempo que no sacabamos disco, tenemos la posibilidad de tocar en vivo, escuchar las canciones, además de mostrar un trabajo de arte y diseño”. Como curiosidad, su primer concierto fue en un restaurante vegano donde se servían pétalos de rosa, por lo que se podría decir que a este grupo le ha ido igual, de rosa y cuentan que “aquella fue una experiencia surreal, fue donde nos dejaron tocar y recordarlo ahora es muy bonito". "Se sienten como pasan los 10 años llenos de cosas buenas, no nos lo imaginábamos así”. Confiesan que “es muy bonito que uno de sus padres siga buscando por Internet todos los vídeos relacionados con ellos y nos lo mande, lo sentimos mucho su apoyo, me encanta y lo valoraremos de aquí a unos años”.