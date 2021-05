María Ruiz, a su madre: "Para mí, eres la mejor madre del mundo"

Este domingo, 2 de mayo, es el Día de la madre y los comunicadores de TRECE quieren hacer un homenaje a sus progenitoras. La presentadora de 'TRECE al Día', María Ruiz, ha dedicado unas bonitas palabras a su madre en este domingo, para hacerle saber qué es lo que han aprendido gracias a ellas y el gran apoyo que han supuesto para sacarlos adelante.

"Yo tenía un año y medio. Me había caído y me había hecho daño en la rodilla", ha recordado la presentadora de TRECE. "Entonces mi madre me recogió, me cuidó, me curó y yo seguí corriendo", ha indicado. En este sentido, "eso es un poco lo que ha hecho mi madre toda la vida. Cada vez que me he caído, ella me ha recogido, me ha recogido, me ha cuidado, me ha curado y yo he seguido corriendo", ha comentado María Ruiz.

Pero no solo lo ha hecho en las cosas "menos importantes" sino también en las muy importantes", ha continuado.

"Así que mamá, muchas gracias por estar siempre ahí. Para mí, eres la mejor madre del mundo. Muy feliz día de la madre", ha concluido la presentadora de TRECE.