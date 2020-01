Lorenzo Amor, ATA: "2019 ha sido un desastre para los autónomos según la EPA"

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha repasado en El Cascabel la encuesta de población activa del 2019. Esta ocasión ha mostrado un frenazo en la creación del empleo: el incremento de los costes laborales, sobre todo por la subida del salario mínimo, ha afectado. Son los peores datos de los últimos 6 años. En 2019, los nuevos autónomos han sido 5 veces menos que en 2018.

"En materia de autónomos, el 2019 ha sido un desastre con los datos de la EPA en la mano. Hay una pérdida de empresariado comparado con el crecimiento que hubo el año pasado", ha explicado.

"Menos mal que tenemos la reforma laboral, porque si no, desde luego, no estaríamos hablando de estas cifras. Esperamos que este año no se castiguen a las empresas y a los autónomos y que no se incremente la presión fiscal", ha comentado.