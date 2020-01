Antonio Garamendi (CEOE) desmiente en 'El Cascabel' que se haya tomado "cafés" con Pablo Iglesias

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE que se ha reunido con Pablo Iglesias cuando ha sido necesario, pero que no toma "cafés a diario con él como dicen algunos medios".

"Yo negocio con el que se tenga que sentar en la mesa porque es mi obligación y, efectivamente, también he hablado con Pablo Iglesias. En lo personal tenemos buena relación aunque en las ideas y la filosofía diferimos muchísimo en casi todo. Pero tengo que decir que yo no tomo café ni es cierto que los esté tomando todos los días con él", sentenciaba el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. En la misma línea, el mandatario hacia hincapié en esta versión infudada y añadía: "No sé de donde han sacado estas noticias porque eso de que 'llevo tomando cafés con él' tanto tiempo, no es cierto. Solo he hablado con él cuando ha sido necesario".

�� @agaramendil, presidente de la @CEOE_ES, en #ElCascabel23E: "Negocio con quien se tenga que sentar en la mesa porque es mi obligación, también con Pablo Iglesias, pero no es cierto que esté tomando café todos los días con él como dicen algunos medios. Ni siquiera tomo café" pic.twitter.com/qn5DvTiyTL — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) January 23, 2020

Además, entre otros asuntos, Garamendi también se ha referido a la salud de la economía española y a la economía sumergida: