José Luis Pérez: "La Generalitat no ejerce, no tiene programa y se ha olvidado del día a día de los catalanes"

Los catalanes no se merecen esto. No me refiero solo, que también, al último esperpento en el Parlament de esta tarde: la pelea entre los independentistas. "Ahora no te junto y no te aplaudo", el hecho de que el president sea president o no lo sea (desde luego ya no es diputado autonómico). No se merecen eso, no se merecen otra vez los incidentes a las puertas del Parlamento, del mismo modo que no se merecen todos los esperpentos anteriores.

Mientras todas esas escenas se repiten un mes sí y otro también en el Parlamento de Cataluña, llevamos más de un año con un Gobierno que no ejerce, que no tiene programa, que se ha olvidado del día a día de los catalanes. Esto no se lo merecen ni los independentistas ni los que no lo son. Cataluña merece un Gobierno que no tome decisiones sobre lo que de verdad importa.

Una sesión convulsa

El cisma entre JxCat y ERC, constatado este lunes a raíz de la retirada de la condición de diputado en el Parlament del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha situado la legislatura catalana al borde del abismo. De todos los encontronazos que han protagonizado ambos socios del Govern desde el inicio de la legislatura, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017, éste es el que más se parece al preludio de unas elecciones anticipadas, que ya no descartan fuentes de JxCat.

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, como responsable de la administración parlamentaria, ha dado instrucciones a los servicios de la cámara para que se ejecute la orden de la JEC y se haga efectiva la pérdida de la condición de diputado de Torra.

En el centro de todas las miradas se situaba entonces el presidente del Parlament, Roger Torrent, figura preeminente de ERC: si hacía caso omiso de la JEC y permitía a Torra votar en el pleno que arrancaba esta tarde a las 15.00 horas se arriesgaba a incurrir en un delito de desobediencia, pero si acataba la retirada del acta de diputado iba a ser blanco de los ataques de JxCat y la CUP.

Finalmente, la Mesa ha avalado las instrucciones dadas por el secretario general de la cámara, pese a que los representantes de JxCat, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, habían propuesto "dejarlas sin efecto" y "confirmar" la condición de diputado del president.

La colisión entre JxCat y ERC en ese momento ya era una realidad.

Mientras Costa reprochaba a Torrent que hubiese dejado sola a JxCat en la Mesa en defensa de la condición de diputado de Torra, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha pedido a sus socios independentistas no caer en una "desobediencia estéril".

Desobedecer abiertamente a la JEC y permitir a Torra votar en el pleno, alegaba ERC, supondría que todas las votaciones que se hagan a partir de ahora en el Parlament sean impugnadas y anuladas, lo que impediría, por ejemplo, aprobar de manera efectiva los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados entre el Govern y los comunes.