Navidades de cine, en TRECE

La Navidad se vive, la Navidad se siente. Y este año, los espectadores podrán sentirla y compartirla, más que nunca, en TRECE. La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad, y lo hace en la cadena de referencia del séptimo arte.

La cadena ha preparado para estas fiestas una cartelera que no tiene competencia y que se podrá disfrutar en familia porque enganchará a grandes y pequeños. El jueves 24, en la Nochebuena, el canal emite “La historia más grande jamás contada” (21.30h) una de las producciones religiosas más importantes de todos los tiempos. Nominada a cinco Premios Óscar, incluyendo banda sonora, vestuario y dirección artística, la superproducción dirigida por George Stevens, David Lean y Jean Negulesco cuenta la vida de Jesús Nazaret. En su reparto encontramos actores de la talla de Max von Sydow, que dio vida a Jesucristo.

La programación especial de Navidad enganchará a padres e hijos frente a la televisión con películas inolvidables como son “Señora Doubtfire, papá de por vida”, “Yo, el Halcón”, “¡Alto! o mi madre dispara!” o “Loca academia de policía”.



A lo largo de estos días tan especiales la cadena también revivirá clásicos de la infancia con la emisión de “Big”, “Gremlins”, “La historia Interminable”, “Masters del universo” o “Teen Wolf”.

Y no podían faltar grandes títulos del cine para estas fiestas como “Billy Elliot”, “Robin Hood”, “Tiburón”, “Agente 7” o “Sonrisas y lágrimas”.





¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

El ciclo ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! se viste de Navidad y los mejores actores estarán en TRECE. El domingo, día 26, Paco Martínez Soria copará las pantallas de la cadena con la emisión de dos películas más que navideñas: “Se armó el Belén” (15h) y “Hay que educar a papá” (16.40h). En la primera, un cura es destinado a un barrio de los suburbios de Madrid. Allí, el clima revolucionario hace fracasar todos sus intentos de apostolado. Una tronchante comedia que dirigió José Luis Sáenz de Heredia. En la segunda, de Pedro Lazaga, una joven que pretende casarse con el hijo de un conde quiere refinar las costumbres de sus padres.





El primer domingo de enero, día 2, no estará exento del espíritu navideño. La cadena emite dos películas entrañables: la divertida “La gran familia” (15h) y “Marcelino pan y vino”(16.40h). La primera, la más popular de su director, Fernando Palacios que, con guion de Pedro Masó, y protagonizada por Alberto Closas, Amparo Soler Leal, el gran Pepe Isbert y el no menos grande José Luis López Vázquez, es el mayor y más simpático retrato de la familia española en la que triunfan la generosidad y el honor en cada uno de sus miembros, con sus pequeños dramas y éxitos. Una película para no olvidar con un bellísimo final navideño. La segunda, dirigida por Ladislao Vajda en 1952 cuenta la vida de un convento franciscano donde sus frailes han criado a un niño que fue abandonado a sus puertas el día que nació. Pero cuando el niño cuenta con apenas seis años empieza a visitar con frecuencia a un Cristo Crucificado guardado en el desván al que le pide siempre lo mismo: una madre.